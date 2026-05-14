Alfonso Herrero: «Me da igual que me metan 4 goles cada partido si el equipo mete 5»

¿Se le han bajado ya las revoluciones después del Sporting?

Vaya partido, hasta el 86. Muy chulo, muy chulo, la verdad.

¿Cómo es vivirlo desde atrás, cuando toda la presión cae en marcar gol?

El otro día estaba muy tranquilo. Tenía la sensación de que íbamos a meter gol. Lo juro, tenía la cosa de que íbamos a ganar.

¿Han llegado al vestuario los vídeos de la gente bajando las escaleras cantando «sí se puede»?

Cuando llegué a casa, lo primero que me enseñó mi mujer fue un vídeo que ella grabó con la gente cantando. Fue una pasada, la verdad. Ahora estamos en un punto muy bonito de conexión con la gente.

¿Qué tal está el equipo? ¿Pesan las piernas o la adrenalina les lleva?

Entre semana es todo un poco más cansado. La temporada se va haciendo larga, pero cuando llega el fin de semana... Nos preparan bien, físicamente nos tienen con las cargas muy medidas para llegar bien a los partidos. Y en ese aspecto muy bien, al final sabes que cuando llegan los fines de semana juegas partidos que están siendo muy bonitos.

¿Y Alfonso Herrero?

Bien, un año con altibajos yo creo, pero un año de mucho aprendizaje. Un año de aportar no solamente en el verde, yo también he crecido a nivel personal y a nivel de aportar al equipo en otras facetas que no son solamente desde dentro. Estoy un punto de madurez bonito para mí.

Como uno de los capitanes, ¿qué supone tener de vuelta a Ramón tanto dentro como fuera del campo?

Ramón es el capitán de este equipo, es uno de los estandartes que tiene el Málaga. Todos sabemos y sabíamos de lo que nos puede dar este jugador, tanto como jugador como persona dentro del equipo y la verdad que es muy bonito. Ya no solamente como compañero sino como amigo, tengo muchas ganas de verle disfrutar y yo creo que es un poco el sentimiento que tenemos todos. Un jugador que después de tantas lesiones y tantos momentos complicados se empieza a encontrar en el estado en el que se encuentra... Apoyarle y seguir a su lado porque es un jugador que nos puede dar mucho, mucho, mucho.

Siempre dijo Ramón que su espinita era no haber contribuido en el ascenso a Segunda. Ojalá tenga esa oportunidad.

Sí y, además, que yo creo que Ramón tiene que tomárselo con tranquilidad después de tanto tiempo parado, tiene que ir encontrándose él poco a poco. Yo creo que lo están haciendo muy bien, las cargas se las están gestionando muy bien y ya te digo, es un jugador del que yo creo que vamos a disfrutar mucho y no solamente al corto plazo, sino en el largo plazo porque Ramón para mí es una pieza fundamental de este equipo y lleva siéndolo ya, esta es mi tercera temporada de aquí, pues durante los tres años ha sido una pieza importante del equipo incluso cuando ha estado lesionado.

El Málaga CF ha pasado de ser uno de los equipos que menos encajaba a ser de los que más encaja en la parte alta. Como portero, ¿cómo vive ese cambio?

Entendiendo también que la manera de jugar es otra. Mis aspiraciones y mis ambiciones pasan por el equipo. Claro que tengo ambiciones a nivel personal, como todos, pero antepongo 100% al equipo en este aspecto y para mí lo importante es que el equipo gane. Lo decía el otro día un poco así con la broma, prefiero que me metan cuatro goles cada partido y que el equipo meta cinco. Será algo positivo para mí, positivo para el equipo y todo lo que pueda hacer para ayudar al equipo pues ahí estaremos. Las situaciones de gol en contra que se dan ahora son muy diferentes a las situaciones de gol que se daban antes. Quizá antes por la manera de jugar, las finalizaciones rivales venían en otro tipo de situaciones o a lo mejor en situaciones más laterales. Ahora, con la manera que tenemos de jugar, suelen ser más en transiciones o con un campo más abierto y eso genera que pueda bajar a lo mejor el porcentaje de intervención, pero contento y feliz porque el equipo funciona y la manera que tenemos de jugar funciona.

Alfonso Herrero es el guardián de la portería del Málaga CF. / B. Tocón

¿Ese cambio viene con alguna conversación con Funes?

Sí, sobre todo muchas conversaciones a nivel táctico por la importancia que le da el míster a la salida de balón y la importancia de la figura del portero en el esquema de juego. No sabría decirte cuánto jugaba antes con el pie, cuánto jugaba con los compañeros, pero ahora tengo mucho más volumen de trabajo en ese aspecto y por eso te decía que también para mí está siendo un año de aprender. Dentro de esa veteranía que puedo tener dentro del mundillo, estoy aprendiendo mucho y eso es algo que a mí me reconforta y es algo que me hace ilusión, el poder seguir mejorando en diferentes aspectos. Hemos hablado mucho de la lectura de los partidos, de qué manera hacerlo para que los balones lleguen bien a los jugadores que están por delante.

¿Qué representa Funes para el vestuario?

También para el club, es un poco una figura que ha unificado mucho. El hecho de venir de abajo, conocer a tantos compañeros del primer equipo, la sintonía con la que el míster llegó al equipo y la manera de transmitir. Muchas veces hace gala de esa parte docente que él tiene, es algo que ha entrado muy bien en el vestuario, ha entrado muy bien en el club y a día de hoy es una figura muy importante. Dentro de eso, yo sé que el míster es una persona muy humilde, es una persona que quiere que el foco esté en otras personas y me parece bien, pero yo creo que es muy responsable de la situación en la que estamos ahora y hay que reconocérselo también.

¿Es una de las temporadas en las que más está disfrutando?

Pues sí, te diría que sí. Mi disfrute suele ir muy de la mano de las sensaciones del equipo. Ya no te diría tanto de resultados, sino más de sensaciones. Este año hemos perdido partidos o hemos empatado partidos en los que hemos terminado tranquilos, hemos terminado el partido sabiendo que nos hemos vaciado, que nos hemos ceñido a un plan que nos funciona, pero obviamente en algunos momentos nos podemos equivocar y está siendo un año de mucha satisfacción a nivel grupal y de satisfacción más allá de lo personal. A mí personalmente es algo que me llena, no solamente disfrutar cuando uno lo hace bien, sino disfrutar con la manera en la que el equipo compite, disfrutar con la manera en la que tenemos de relacionarnos dentro entre nosotros y quizás, sin a lo mejor tener tanta trascendencia en paradas como en otras temporadas, estoy disfrutando de otras cosas que me llenan tanto como eso.

Quedan tres jornadas y el Málaga está donde está. ¿Qué se le pasa por la cabeza?

Bueno, se me pasa todo, de todo. Yo creo que tengo mucha ilusión, estoy con muchísima ilusión de seguir dando pasos adelante con el Málaga. Desde que llegué aquí, yo creo que se han ido dando pasos hacia adelante a nivel tanto de equipo como de club, como vestuario. Yo creo que se han ido dando pasos hacia adelante que nos acercan a estar lo más arriba posible. A partir de ahí, siendo conscientes del momento en el que estamos, de que quedan tres jornadas de liga y de la situación en la que estamos, toda la ilusión del mundo. Teniendo los pies en la tierra podemos conseguir cosas muy bonitas, somos conscientes de ello. A la hora de afrontar los partidos, yo creo que el equipo directamente está disfrutando más que sobrepresionarse. Eso es algo muy bonito y yo creo que nos hemos ganado el estar en la situación en la que estamos.

Joaquín nos decía hace un par de semanas que una de las cosas de este vestuario podía ser la inconsciencia de lo que se está jugando.

Sí, puede ser. Yo creo que igual los que somos un poquito más veteranos, los que tenemos más años de Segunda, Joaquín entre ellos, somos un poco más conscientes de lo que puede suponer un ascenso con el equipo y esa inconsciencia a veces es muy buena. Esto es algo que se ha dicho mucho aquí, por el tema de tener una plantilla tan joven. En cierta parte sí, pero dentro de la inconsciencia yo veo mucha responsabilidad también de los compañeros. Mucha responsabilidad de que a lo mejor esa inconsciencia está en el verde, pero todos y cada uno de los compañeros saben lo que hay en juego, saben la importancia que tiene y sobre todo, y lo más importante para mí, el equipo al que representan y a la gente que representan.

¿No tiene la sensación de que, pase lo que pase al final, recordaremos esta temporada para siempre?

Totalmente, totalmente. Hay una cosa que me acuerdo de cuando subimos, el año de Primera Federación que subimos a Segunda, los días de celebración, los días después del ascenso, les decía mucho a los que eran más jóvenes que disfrutaran mucho el momento que estábamos viviendo porque seguramente lo más cerca que iban a estar de vivir algo similar era volver a conseguir un ascenso con el Málaga. Eso es algo que yo lo he tenido muy presente durante todo este tiempo. Sí que la vamos a recordar. Yo diría que el objetivo a día de hoy nuestro, más allá de conseguir un hipotético ascenso o no, está en disfrutar. Ha sido el mensaje del míster desde el día uno. Fue lo que dijo en la primera rueda de prensa y lo primero que dijo el vestuario cuando llegó. Creo que lo hemos interiorizado mucho y estamos disfrutando dentro del campo. Con más aciertos algunos días, con menos aciertos otros días, pero estamos disfrutando y yo creo que ofreciendo, además, un fútbol que es bonito para nosotros y yo creo que también para la gente que nos sigue. Y para mí la clave está ahí.

¿Sigue a los rivales o se aísla un poco del fútbol?

Sí, sí los sigo. De hecho, en mi casa, excepto algo de fútbol de Primera o algo de Champions, casi todo lo que veo es Segunda División. Al final, me gusta más seguir Segunda porque es la categoría en la que he estado toda mi vida y donde tengo más amigos. Entonces, me gusta más seguir segunda división y sí, sí los sigo. No al extremo de los analistas, pero sí que me gusta ponerme el fútbol y a lo mejor cuando estoy en casa y estoy con la peque o estamos tranquilos, sí que me gusta poner los partidos.

Ha pasado por muchos vestuarios a lo largo de tu carrera. Aquí, por ejemplo, lleva tres. ¿Este es uno de los grupos grupo con más talento que tenido?

Totalmente. Además, lo que sobre todo me ha llamado mucho la atención de aquí, porque esto es algo que me lleva pasando los tres años, es que, aparte de los jugadores que vienen de fuera que vienen con mucho talento, es muy difícil encontrar un equipo que tenga mucho talento que sea de casa. Aquí eso se cumple y la verdad que es una pasada. Aquí hay jugadores que van saliendo. Yo creo que tiene mucho que ver también con esa forma de ser del malagueño, con esa forma de vivir de la gente aquí, que crea jugadores con un desparpajo dentro que se hace visible y con mucha calidad, que tiene mucho, mucho fútbol. Puede ser perfectamente uno de los vestuarios que en conjunto tiene más calidad.

Son niños que han crecido en La Rosaleda, que se vestían con la camiseta del Málaga en el parque y ahora tienen la oportunidad de ascender al club de su vida...

Esa es una de las claves de lo que yo veo, de lo que la gente me transmite cuando nos paramos a lo mejor aquí fuera, después de los partidos o en la calle. Me gusta mucho, hace poco lo estaba hablando con alguien ahí en el vestuario. Mucha gente, más allá del mensaje de vamos a ascender, lo que nos dan es de agradecimiento porque están disfrutando y ese disfrutar yo creo que viene también de la mano de que sabe que la gente que está defendiendo los colores de su equipo siente tanto el equipo y eso es algo que se lleva fraguando durante todo este tiempo. En el vestuario duele cuando perdemos un partido y eso yo no lo he vivido en todos los equipos en los que he estado. Cada futbolista es de un sitio, pero en este vestuario duelen mucho las derrotas, duelen mucho cuando las cosas no salen bien y eso es algo que hace que los partidos se afronten de una manera un poco diferente.

¿Se ha visto ya jugando el play off?

Sí, lo sueño, claro que sí, 100%, pero ya me conocéis y sabéis que yo soy muy de los pies en el suelo porque el fútbol en general te suele quitar más de lo que te da. Muchos de los equipos de Segunda están hechos para ascender y solamente pueden ascender tres o juegan solamente play off seis de veinte que quieren jugar play off. El fútbol en general te da más decepciones que alegrías, pero siempre la ilusión hay que mantenerla intacta porque eso al final es de lo que vivimos. Es lo que nos gusta a los que nos dedicamos a esto, sabes que cuando llega una recompensa o llega un premio en el fútbol es un premio tan grande que te merece la pena el a lo mejor no haber tenido ese premio en otras temporadas.

El Racing puede ser ya de Primera este fin de semana y viene la semana que viene La Rosaleda. ¿Prefiere que venga ascendido, que se lo juegue aquí o es irrelevante?

Todos haciendo cuentas sabemos lo que puede pasar, pero luego, personalmente, no creo que su ambición por quedar primero sea más ambición que la nuestra por ganarles. Entiendo y sé lo que tenemos ahora en juego, y a mí me da igual. Hay algo muy importante y es que en estas jornadas siempre hay enfrentamientos directos, hay enfrentamientos de rivales directos nuestros que juegan contra equipos que no se juegan nada como podía ser el Sporting la semana pasada y creo que es sano para la competición que todos los equipos compitan bien. Aunque el Racing viniera ascendido, creo que nos plantearía un partido difícil porque son un gran equipo. Por el bien de la competición y por todo, yo creo que es bueno que el nivel se mantenga alto y que todos vayan a competir.

Castellón, Racing, Burgos, Almería y Eibar han perdido o empatado en Ceuta. Va avisado el Málaga.

Además, es que yo nunca he jugado un partido fácil en Ceuta. El año de Primera RFEF y durante mi carrera alguno más he jugado allí y siempre son partidos difíciles. El Ceuta tiene muy buenos jugadores, tiene una manera de jugar encima que llama la atención y es un equipo alegre. Ellos van a intentar ganar ese partido, van a ir con el cuchillo entre los dientes y lo que no puede pasar dentro del campo es que su ambición esté por encima de la nuestra. Yo estoy tranquilo porque tenemos una manera de jugar, tenemos una manera de vivir los partidos y estoy seguro que lo vamos a vivir de la manera adecuada.

Si ha conocido en La Rosaleda que va a tener un hijo, Málaga ya es un sitio ya muy especial, ¿no?

Para mí era muy bonito. Cuando lo hablaba con mi mujer planteamos la idea de, teniendo la posibilidad, poder grabar ese vídeo aquí y al final es algo que nos acompañará durante toda nuestra vida. Entonces, la posibilidad de hacerlo aquí en La Rosaleda, que es un sitio súper especial para mí... No es solamente La Rosaleda, es todo lo que implica. El poder estar aquí, poder estar en esta ciudad con todo lo que conlleva, para mí es el escenario ideal. Lo he dicho ya mucho, yo he encontrado mi sitio aquí en Málaga y estoy muy feliz de que mi hijo vaya a nacer aquí.

¿Malagueño?

Sí y mi hija nació en Marbella.

Los objetivos deportivos ya pasan por un solo sitio.

De verdad, tengo la ambición y tengo la ilusión de conseguir muchas cosas con el Málaga. Estoy convencido de que es una cuestión de tiempo. Ojalá que pueda ser muy pronto, pero si no es así, estoy muy tranquilo de que va a ser pronto.

¿No tendría miedo de que se desmantelara la plantilla? Por puro talento.

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Eso sí entra dentro un poco del fútbol. De lo que estoy muy tranquilo es con la manera, con el modelo que está siguiendo el club. Yo cuando firmé aquí es lo que se me dijo que se iba a hacer y al final cuando tú firmas en un sitio no solamente valoras el club, también el proyecto en el que vas a estar embarcado y es un proyecto con el que me identifico mucho. Creo que se están poniendo las bases para que, pase lo que pase, el equipo siga dando pasos hacia adelante. Si llega ese momento en el que salen jugadores de aquí, desearles lo mejor del mundo, serán más que bien recibidos aquí en su casa. Ojalá que no porque yo ahora mismo voy a muerte con todo lo que tenemos.