Horario y dónde ver por televisión el AD Ceuta - Málaga CF de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF pondrá rumbo a Ceuta este fin de semana para disputar la jornada 40 de la categoría de plata. Solo tres encuentros restan a la liga regular, por lo que cada cita es una final. Las victorias ante el Eibar y el Sporting han supuesto un chute de confianza al entorno de Martiricos para encarar el tramo decisivo.

El cuadro de José Juan Romero se mantiene en la zona media de la tabla, por lo que no tiene ningún gran interés en juego. Por su parte, los blanquiazules se aferran a seguir escalando puestos en la zona del play off. El Málaga CF va a iniciar la semana desde el cuarto puesto, con 66 puntos, a cinco del ascenso directo.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 40 de la categoría de plata se celebrará este sábado 16 de mayo, a partir de las 16.15 horas. Las localidades del Alfonso Murube se agotaron en cuestión de minutos, con más de 500 personas en la cola virtual y la previsión de un amplio desplazamiento blanquiazul.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

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Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores.