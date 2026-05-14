El Málaga CF sigue afinando su visita a Ceuta con Dani Lorenzo al alza

El Málaga CF siguió este jueves preparando el partido del próximo sábado ante la AD Ceuta (16.15 horas) con una sesión matinal en el Anexo de La Rosaleda. Dani Lorenzo continúa dando pasos hacia delante en la recta final de su recuperación y todo apunta a que el centrocampista regresará a una convocatoria más de un mes después de lesionarse del sóleo. Mientras, Dani Sánchez se mantuvo en el trabajo parcial.

Dani Lorenzo

El canterano pudo haber entrado en la lista frente al Sporting de Gijón y, ahora, salvo contratiempo durante las próximas sesiones, el Alfonso Murube parece el escenario elegido para volver a verle entre los convocados. La evolución del futbolista durante la semana terminará de marcar su disponibilidad y sus opciones de contar con algunos minutos.

Dani Sánchez

Por su parte, Dani Sánchez volvió a entrenar parcialmente. El lateral izquierdo, que se cayó de la convocatoria en el partido contra el Eibar debido a una sobrecarga en los músculos isquiotibiales, realizó una parte del trabajo con el grupo y sigue acumulando carga de trabajo con vistas a regresar cuanto antes.

Lesionados

Así, Dorrio sigue siendo el único lesionado de corto plazo pendiente de recuperación, siempre en función del panorama que marque el final de la temporada regular y un hipotético play off. El extremo vasco continuó ejercitándose al margen junto a Luismi y Pastor, sin ficha federativa, además de Juanpe, que sigue con la pierna inmovilizada.

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Ayuda de los canteranos

La sesión arrancó a las 10.30 horas con una charla técnica antes de la habitual activación física y posterior trabajo táctico con balón sobre el césped del Anexo. También volvieron a trabajar con el primer equipo los jugadores del Atlético Malagueño Arriaza y Juani. Este viernes, desde las 10.30 horas, el Málaga CF completará en La Rosaleda la última sesión previa al duelo ante la AD Ceuta.