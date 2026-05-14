Así se presenta la jornada 40 para los rivales del Málaga CF: el Racing podría ser de Primera

LaLiga Hypermotion encara ya la jornada 40 de la temporada regular. Solo tres partidos restan para poner punto y aparte a la categoría de plata y el Málaga CF sigue completamente metido en la lucha por el ascenso, este sábado contra la AD Ceuta (16.15 horas). Se le ha reducido a cinco puntos la segunda plaza y lo cierto es que sus rivales afrontan retos de nivel con, incluso, la posibilidad de que el Racing de Santander certifique matemáticamente su pase directo a la máxima división este fin de semana.

Viernes

La jornada arranca con el CD Castellón recibiendo al Cádiz (20.30 horas). Los de Pablo Hernández vienen de sumar uno de los últimos seis puntos, por lo que necesitan volver a reencontrarse con el triunfo para añadir tres créditos fundamentales a la pelea por mantenerse en el Top 6. Los gaditanos, que marcan la permanencia, no ganan desde el 13 de marzo, a domicilio ante el Mirandés, y también necesitan rascar todo lo posible para evitar entrar en puestos de descenso.

El Córdoba CF juega en casa frente al Albacete BP (21.00 horas). Los andaluces se encuentran novenos con 60 puntos, por lo que las matemáticas les mantienen con opciones, aunque remotas, de alcanzar las plazas que permiten disputar las eliminatorias. De hecho, los de Iván Ania vienen de ganar en Los Cármenes por 0-1, sumando así su sexta victoria consecutiva.

Sábado

Al día siguiente, Ceuta-Málaga (16.15 horas). El equipo caballa encadena cinco partidos sin perder, logrando vencer en Gijón en la penúltima jornada y empatar ante el Castellón en casa en la pasada. Por su parte, el conjunto blanquiazul enfrenta un duelo decisivo para seguir optando al ascenso directo y, por supuesto, no descuidar su plaza en el play off.

A la misma hora, la SD Eibar visitará el Estadio Municipal Reino de León. Los de Beñat San José disputarán su segundo duelo consecutivo a domicilio, después de ganar la pasada jornada en Miranda de Ebro. La Cultural se encuadra como colista de la competición y podría confirmar su descenso a Primera Federación esta jornada. Si el Cádiz gana y los leoneses empatan o pierden, o si los amarillos empatan y los de Rubén de la Barrera caen, perderán oficialmente la categoría.

Por el contrario, el Racing podría certificar, a partir de las 18.30 horas, su ascenso directo en Santander ante el Real Valladolid, que llegará a El Sardinero salvado. Un triunfo de los cántabros, unido a un empate o derrota del Almería con Las Palmas o, en caso de victoria indálica, una derrota del Dépor el domingo, haría que las cuentas saliesen. Esto supondría que los de Jose Alberto López visitasen La Rosaleda la próxima jornada con todo atado.

El Racing pasará por La Rosaleda la próxima jornada. / LaLiga

Mientras, precisamente, los almerienses estarán librando su choque ante la UD Las Palmas. Partido por excelencia del fin de semana, que enfrenta a dos rivales directos en la clasificación. Los isleños están empatados a puntos con los de Juanfran Funes (66), por lo que se seguirá muy de cerca este choque en Málaga.

Atención, también a las 18.30 horas, al Burgos CF, que viajará a Granada después de tres empates consecutivos y una derrota que le han bajado hasta el octavo puesto. No obstante, el cálculo sigue saliendo, por lo que los de Ramis buscarán volver a ganar a domicilio después de no hacerlo desde el 4 de abril.

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Domingo

A la hora del almuerzo, Deportivo-Andorra (14.00 horas). Los gallegos enfrentan la jornada dentro del ascenso directo, aunque con los mismos puntos que el tercero, la UD Almería (71). Por lo que los herculinos saldrán con hambre ante los del Principado que, al igual que el Córdoba, no están descartados de la batalla por los puestos de promoción.