Funes, antes del AD Ceuta - Málaga CF: “El gran error sería perder el atrevimiento que nos ha traído hasta aquí”

El Málaga CF encara otra de sus finales del momento. Los blanquiazules tendrán que viajar para medirse este sábado (16.15 horas) a la AD Ceuta. Juanfran Funes analizó en la rueda de prensa previa la actualidad de su equipo de cara a la jornada 40 de la Liga Hypermotion. Como principal novedad está el regreso a la convocatoria de Dani Lorenzo.

Semana de trabajo

"La semana ha ido bien. Cuando encuentras periodos en los que puedes completar varios entrenamientos, te ayuda y te permite hacer un buen trabajo. El domingo entrenamos después del partido y siempre hay menos molestias cuando vienes de ganar. Se hizo una buena recuperación y, durante el resto de la semana, creo que hemos podido enfocar muy bien el trabajo. Estamos satisfechos y contentos".

AD Ceuta y el hecho de no jugarse nada

"Han demostrado que son uno de los locales más fuertes de la liga. Jugarse algo o no termina siendo relativo. Al Racing de Santander, por números, le dan como el mejor equipo de la categoría y no fue capaz de ganar allí. El Castellón, que como visitante está haciendo unos números espectaculares, va a Ceuta y tampoco gana. Eso de que no se juegan nada y que están de vacaciones lo vamos a poner en entredicho. Los hechos así lo demuestran.

El Ceuta es capaz de competir muy bien en los partidos por la identidad que tiene. Tiene muy claro a lo que juega. Practica un fútbol atractivo y tiene una fortaleza increíble, sobre todo como local. Lleva una racha de resultados muy positiva y eso te lleva a pensar que han mantenido un nivel competitivo muy alto. De otra forma no podrían encadenar tantas jornadas sin perder.

Creo que nos vamos a encontrar un partido en el que ellos van a querer asumir responsabilidades con la pelota. Han demostrado que tienen mucha personalidad y eso seguramente nos pondrá en dificultades. Va a ser un partido muy bonito para la gente porque probablemente veremos a dos equipos que no le quieren perder la cara al encuentro, y creo que eso se agradece".

Plan en el Alfonso Murube

"Probablemente esa sea una de las claves, sentimos los tres puntos como vitales. Seguramente, el hecho de que ellos no vivan los partidos con esa necesidad les lleve a afrontarlos con mucha más tranquilidad. Un modelo como el suyo, en el que la idea es proponer y arriesgar, siempre suma. Te da la oportunidad de ser muy eficaz en lo que haces.

Nosotros tenemos que ser capaces de poner en perspectiva lo que queremos hacer. Me refiero a que este podría ser un partido entre el duodécimo y el decimocuarto clasificado y todos podríamos jugarlo con tranquilidad. Creo que todo el malaguismo se ha ganado que no sea así y que este encuentro tenga más relevancia. Precisamente por eso que nos hemos ganado es por lo que debemos tener la tranquilidad necesaria para mostrar nuestra mejor versión.

Creo que todo lo que queramos hacer pasa por vivir las cosas desde la calma y repetir comportamientos que han definido una identidad muy clara por nuestra parte. El reto más grande es que, en momentos importantes, no te lleven a cambiar esos comportamientos. Lo más complejo ahora es tener la tranquilidad para seguir siendo tú mismo.

Al final, ya empiezas a mirar al horizonte y ves que hay cosas muy bonitas cerca, y eso puede llevarte un poco a la precipitación o a no mostrar el atrevimiento que sí has tenido antes. Creo que ese sería nuestro gran error. Tenemos que seguir siendo un equipo que no espera ganar el partido, sino que sale a ganarlo. Todo eso es lo que nos ha traído hasta aquí y el hecho de que ahora las cosas tengan más trascendencia no debe llevarnos a ser menos atrevidos ni a arriesgar menos.

¿Podría darse jugar con dos centrales zurdos en Ceuta?

"Hemos barajado durante la semana las tres opciones. Ha habido tareas en las que Einar ha compartido con Montero, Izan con Montero y con Einar, o Recio con Montero y con Einar. Durante toda la semana hemos trabajado con esas variables y posibilidades.

Además, hemos tenido la suerte de poder ver en competición cómo funcionan dos centrales zurdos. No sería la primera vez que Einar juega con Montero, también lo hicieron el día de Burgos y el de Cádiz. Son situaciones que ya hemos vivido y sobre las que tenemos elementos de juicio para poder tomar decisiones.

A partir de ahí, vamos a dejar también que la afición juegue a ser entrenadora, que siempre termina siendo algo muy divertido para todo el mundo, y que mañana puedan descubrir lo que terminemos decidiendo".

Ambiente en Ceuta

“Este tipo de encuentros ya los vivimos no hace mucho. Llevamos vidas paralelas con el Ceuta. Jugamos contra ellos en Primera Federación. Por encima de todo, tiene que ser una fiesta del fútbol. En la ida hubo un ambiente sensacional y ese hermanamiento es muy grande, por lo que se puede volver a repetir.

Hay que agradecer al Ceuta el detalle de que muchos aficionados nuestros puedan ir, debe ser un ejemplo para que ocurra más veces. Es un motivo de alegría. Sabemos la importancia que tiene contar con nuestra gente cerca”.

Carácter del equipo

“Quiero darle valor a que, cuando las cosas se repiten en el tiempo, es porque se ha forjado ese carácter y esa personalidad, y eso existe en el grupo. Demuestra que podemos confiar en ellos a pesar de que lleguen adversidades. Esperemos vivir un partido como el de Cádiz y poder disfrutar mucho”.

Comparación del Málaga CF con la AD Ceuta

“El Ceuta mantiene muchos principios de juego parecidos a los nuestros. A ambos nos gusta ser protagonistas. Tiene un mérito tremendo lo que han hecho, se han mostrado como un conjunto muy fiable. Ellos pueden estar muy orgullosos de que todo el mundo dudara de su permanencia y ahora estén en una situación difícil de imaginar incluso para ellos.

Hacer bien las cosas a nivel colectivo te da la oportunidad de tener premio a nivel individual. El trabajo de su míster está ahí. Todo eso pone en valor a un Ceuta que se ha ganado partir el curso que viene desde un punto distinto”.

Situación del centro del campo

“El día de Miranda, aunque Dani está en el campo, empieza jugando en banda izquierda. La situación actual de Ramón podría dar para los primeros 45 minutos, pero no para los segundos. Eso nos abre posibilidades, aunque no podemos perder la perspectiva. Es capaz de mucho más, pero tenemos que tomar decisiones desde la responsabilidad.

Dani Sánchez solo ha hecho partes del entrenamiento. Aunque no es una lesión grave, es difícil que pueda estar en esta convocatoria”.

Dani Sánchez, esta temporada en un entrenamiento. / Málaga CF

Bajas del Ceuta

“Nosotros hemos competido hasta con once bajas y no hemos hablado de bajas. En una plantilla de 25 jugadores, tener algunas ausencias no es relevante. Si tuvieran muchas más, quizá podríamos ver la oportunidad de aprovecharlas. No creo que sea algo determinante en cuanto a lo que pueda pasar en el partido”.

José Juan Romero

“Viví con mucho cariño sus años en el Gerena. Cuando conseguí con el Loja el ascenso a Segunda B, supe la alegría que sintió la gente cuando él lo hizo con el Gerena. Quizá hemos vivido caminos distintos. A mí me hacía mucha ilusión formar parte de la etapa formativa.

Su camino ha sido mucho más complicado porque ha sido a base de ascensos. Tiene que ser difícil encontrar a un entrenador que haya conseguido tantos ascensos en el fútbol español. Si ascender con un equipo ya es difícil, imagínate lograrlo tantas veces. Solo le queda conseguirlo a Primera. Eso habla de una trayectoria digna de alabar. Cuando yo consiga más ascensos, hablaremos de comparaciones”.

Prohibición de LaLiga de pantallas gigantes en Ceuta

“No es la primera vez que LaLiga no acepta este tipo de situaciones. Hubiese sido muy bonito. Tengo la esperanza de que alguien que se suba al barco pensando que no va a entrar pueda colarse finalmente en el estadio y ver el partido dentro. A ver si algún aficionado de Ceuta que tenga otros planes nos da la oportunidad de que los nuestros puedan entrar al Murube”.

Buen momento

“Nos lo hemos ganado entre todos. Que nosotros hayamos podido vivir estas situaciones competitivas es gracias a nuestra afición. Eso nos ha llevado a ser fuertes en La Rosaleda y también lo hemos sentido fuera de casa. Estar en un club como el nuestro te da todo eso”.

Resultados en el campo

“Los datos son la consecuencia de lo que uno consigue hacer cuando lo plantea previamente. Podemos estar de enhorabuena porque hemos sido capaces de conseguir lo que perseguíamos. ¿Qué equipo no quiere marcar goles? Que lo que uno tiene en su cabeza se termine consiguiendo es complicado y no siempre ocurre.

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La identidad del Ceuta es muy clara y eso te lleva a pensar que no será un partido de cero a cero o sin ocasiones. No veremos a dos equipos con miedo. El encuentro nos llevará por donde nos tenga que llevar, pero creo que viviremos un partido muy bonito en Ceuta”.