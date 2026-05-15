José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta: "El Málaga CF, potencialmente, es el equipo de mayor talento de la categoría"

Este sábado (16.15 horas) el Málaga CF disputa la jornada 40 de la Liga Hypermotion a domicilio. La AD Ceuta recibirá al conjunto boquerón y su técnico, José Juan Romero, al igual que Juanfran Funes, compareció este viernes en rueda de prensa para valorar el encuentro y la situación actual del equipo caballa en el tramo decisivo del campeonato.

Duelo de nivel

"Otro fantástico partido, ya llevamos 19 partidos en casa, quedan dos de una extraordinaria temporada y sobre todo para disfrutarlos mucho, lo único que espero es que no sea por ver al Málaga, que sea por ver al Ceuta”.

Tramo decisivo del campeonato sin presión clasificatoria

“Probablemente es complicado en tu carrera vivir tan tranquilo como se está viviendo prácticamente desde el mes de febrero. Ahí está la dimensión de lo hecho. Quizá falta la adrenalina del último tramo de competición, ese no dormir porque vienen grandes cosas. Uno echa de menos también un poco la salsa de la vida”.

Sobre el Málaga CF

“Para mí, potencialmente, es el equipo de mayor talento de la categoría para el presente inmediato y para el futuro”. Romero también destacó, bajo la frase “envidia sana”, la construcción del proyecto blanquiazul desde categorías inferiores: “Esta generación viene de cuando el Málaga era en cantera uno de los mejores equipos de España. Es un equipo precioso”.

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El Málaga CF celebrando ante el Sporting de Gijón. / Gregorio Marrero

Bajas de la AD Ceuta

Aisar no está disponible por acumulación de tarjetas, mientras que Redru y Matos, que continúan lesionados, dejan vacío el lateral izquierdo. Se suman a la lista de bajas Koné, Salvi Sánchez, José Campaña y Marc Doménech. Por su parte, Romero ha asegurado: “vamos a tener un once de garantía, vamos a tener gente fuera y algún otro del filial que se va a incorporar, y seguro que vamos a competir extraordinariamente bien”.