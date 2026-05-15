El Málaga CF confirma a Dani Lorenzo para el partido ante la AD Ceuta

Buenas noticias para el Málaga CF. Dani Lorenzo volverá a la convocatoria del conjunto blanquiazul ante la AD Ceuta. Este sábado a partir de las 16.15 horas los de Juanfran Funes tienen cita importante. Precisamente el entrenador lojeño ha sido quien confirmó este viernes, en rueda de prensa, el regreso del marbellí a la lista de jugadores seleccionados para disputar el duelo.

El técnico malaguista abrió su comparecencia previa a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion anunciando el regreso del canterano a la lista después de seis semanas de ausencia por lesión. El centrocampista ya estuvo cerca de entrar en la convocatoria ante el Sporting de Gijón y, tras completar entrenamientos durante esta semana, se ha confirmado lo esperado.

"Dani ya estuvo a punto de entrar el otro día, fue el descarte de última hora. Esta semana ha podido acumular sesiones completas, que la semana pasada no lo pudo hacer. Nos va dando mucha más consistencia en todo lo que hace. Puedo anticipar ya que entrará en la convocatoria. Esta vez no solo viajará, sino que se vestirá de corto. Esperemos que pueda ayudar en este tramo final de liga, que estanos seguros de que sí. Ojalá que todo lo que vaya haciendo se parezca, en la medida de lo posible, a lo que dejó antes de irse", explicó Juanfran Funes.

Dani Lorenzo en un entrenamiento con el grupo. / Málaga CF

Habrá que ver las opciones de contar con minutos, y la cantidad de los mismos. Dani Lorenzo sufrió una rotura en el sóleo durante los minutos finales del partido frente al Andorra, disputado el pasado 1 de abril. Aunque pudo terminar el encuentro, las pruebas médicas posteriores confirmaron una dolencia que, inicialmente, apuntaba a un mes de baja, pero que finalmente le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante mes y medio.

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El horizonte confirmado muestra tres jornadas de fase regular, la intención es que la temporada se alargue, al menos, hasta los play off. Por lo que el regreso del dorsal '22' malaguista llega en un momento clave de la campaña.