Las posibles alineaciones del AD Ceuta - Málaga CF

Antepenúltima jornada de la temporada regular y nuevo fin de semana en el que Funes se ve obligado a recomponer su puzzle de garantías. Sin Murillo ni Dotor, dos futbolistas fundamentales en este Málaga CF, el técnico blanquiazul debe resolver dos huecos para buscar la victoria frente al Ceuta dentro de unas horas (sábado, 16.15 horas).

Málaga CF

La gran pregunta del equipo blanquiazul es clara: ¿desde dónde partirá Dani Lorenzo: como titular o como suplente? El centrocampista marbellí vuelve a una convocatoria un mes y medio después de lesionarse del sóleo. Ha entrenado a pleno rendimiento y estará en Ceuta. Podría hacerlo de inicio, como Larrubia en Ipurúa, pactando alrededor de 60 minutos y dejando paso a media hora de Ramón, un auténtico lujo que se puede permitir el Málaga CF con dos futbolistas diferenciales.

Rafa Rodríguez parece el elegido para sustituir a Carlos Dotor, mientras que Montero será quien supla a Murillo, el madrileño y el manchego sancionados este fin de semana. A partir de ahí, los mismos de siempre: Alfonso Herrero, Puga, Galilea, Rafita, Izan Merino, Larrubia, Joaquín y Chupe. La columna vertebral que ha plantado al equipo blanquiazul en las tres últimas jornadas luchando por el ascenso.

Dani Sánchez no entró en la convocatoria, en la fase final de su recuperación por la sobrecarga en los isquios. Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha) son los otros jugadores que ocupan el parte de la enfermería malaguista.

Ceuta

Tampoco va falto de ausencias el entrenador del Ceuta, José Juan Romero. El lateral Aisar no estará disponible en esta jornada 40 por sanción por acumulación de amonestaciones; y por problemas físicos no podrá contar con el defensa Redru, el delantero Marc Domenech, el extremo costamarfileño Koné, el centrocampista José Campaña y el punta Salvi Sánchez.

Pese a todo, al equipo caballa se le sigue quedando un once bastante competente. El delantero Marcos Fernández, cedido desde Primera División, se ha destapado como uno de los grandes delanteros de la categoría, así como Guille Vallejo, espectacular en el último tramo de la temporada. Es el gran reto de los de Funes, buscar los tres puntos en un Alfonso Murube que se ha dedicado este curso a derribar a casi todos los gigantes que han pasado.