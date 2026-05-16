Funes, tras el Ceuta-Málaga CF: "Hemos puesto el cañón en la diana, todos apuntamos en una dirección"

El Málaga CF sumó otros tres importantísimos puntos de cara al play off en la jornada 40 de la Liga Hypermotion. Tras asaltar el, más que difícil, Alfonso Murube por un contundente 1-4, Juanfran Funes analizó la victoria de los suyos, que se colocan con 69 puntos. El técnico lojeño lo tuvo claro: "Aquí vinimos a ganar".

Valoración del partido de Funes

"Ves este resultado y parece que ha sido muy fácil, pero ellos no han parado de pelear, de venir a por nosotros. Felicitar también al Ceuta porque creo que han competido a un gran nivel. Quizá obtuvimos mucha ventaja de la entrada en el partido, con la seña de identidad que tenemos. Aquí vinimos a ganar. Aprovechamos situaciones que sabíamos que se podían dar. Luego, con el 0-3 antes de cerrar el primer tiempo, te da una ventaja muy grande. En la primera hemos gozado del viento a favor, es un detalle no menor, el campo estaba muy seco y la pelota no corría a la velocidad que a nosotros más nos gusta. En la segunda parte, con viento en contra, creo que fuimos capaces de sufrir y saber también jugar otro partido que había que dominar. Agradecer a los cambios porque nos han dado la oportunidad de competir muy, muy bien. Agradecer a la gente porque el desembarco te da la oportunidad de sentirnos como en casa. Los estamos sintiendo muy cerca ya muchas veces, el apoyo de nuestra gente está siendo brutal. Ha habido un ambiente maravilloso entre las dos aficiones. Esta es la fiesta del fútbol que tenemos que promover".

Primera parte con muy buena presión

"El Ceuta tiene mucho mérito, es un equipo que quiere jugar. No es solo conseguir los puntos que ellos tienen, sino cómo lo han hecho. Dominan muy bien esos pasillos interiores desde fuera. Teníamos que ser capaces de atrevernos a saltar ahí. Esa oportunidad de Rafa, que no es casualidad, es una de sus virtudes. Valoramos mucho el juego ofensivo de los jugadores, pero esa capacidad que él tiene para acosar hoy la hemos visto una vez más".

Dani Lorenzo

"Sí, lo habíamos hablado durante la semana. Teniéndole a él y a Ramón nos da muchas más posibilidades para maniobrar. Lo ajustamos así para no perder ventanas. Creíamos que tampoco era necesario más, él va a ir acumulando minutos. Es importante medir a nuestros jugadores para que lleguen bien".

¿Ascenso directo?

"Pensamos en el Racing, es un discurso que se mantiene cada jornada, lo que va bien no lo cambies. Necesitamos y queremos ganarle al Racing. No podemos mirar más allá de eso, sería equivocarnos. Las matemáticas dicen que el play off se queda por 75/76 puntos, incluso 77, se hace difícil pensarlo. Pero vamos a focalizarnos. Va a venir el líder a competir. Son palabras mayores que no podemos obviar. Vamos a estar tranquilos, a por el siguiente, que eso nos ha dado la oportunidad de centrarnos en todo lo que hacemos".

Dos centrales zurdos

"Durante la semana trabajamos todas las variables, incluso la opción de Izan, que descartamos porque ellos en su pasillo izquierdo tenían mucha velocidad. Él por dentro estaba funcionando a un nivel excepcional y no queríamos tocarlo. Hasta el momento teníamos la secuencia del principio de Einar y Recio, en la que el equipo reacciona y empieza a encadenar. Recio es el central más rápido que tenemos, es difícil encontrar un central así. Vimos los partidos de Burgos y de Cádiz, la sinergia de los dos zurdos podía condicionar la presión de ellos. Sabíamos que si los poníamos ahí íbamos a darle un pasillo para poder presionarnos y tapar nuestra salida, y sabíamos que son atrevidos y con presión alta, y no queríamos darles esa ventaja. Tomamos decisiones y lo hicimos así. Luego ya Recio tuvo esos problemas físicos que le han impedido terminar el partido. Estábamos tranquilos con la decisión que hubiésemos elegido".

Racing

"Prefiero que hagamos un grandísimo partido. Si llegan ascendidos los felicitaremos, le tengo gran estima a José Alberto de cuando estuvo aquí. Si lo consigue, felicitarle, y si no, que sea semanas después, no en La Rosaleda".

Otro doblete de Chupe

"Ya estamos viendo el nivel que está mostrando. Está ejemplificando todo lo que es sin que nosotros tengamos que explicarlo. A buen entendedor, pocas palabras. Él lo está haciendo a un nivel excepcional. La oportunidad de que él lo haga muy bien es porque probablemente tenemos otros dos puntas a un nivel muy alto. Sí teníamos pensado que alguno participara, pero después las circunstancias nos llevan ya a no poder terminar marcando el guion que queríamos. Cuando un equipo quiere escribirse con mayúsculas, tiene que hacerlo no solamente detrás de buenas actuaciones de un jugador. Muy orgullosos del rendimiento que está dando porque está siendo sencillamente espectacular.

El Málaga CF ganó 1-4 en el Alfonso Murube. / LaLiga

Larrubia y Joaquín

"Con David, sobre todo a nivel físico, va a ir a más. Cada partido le va a dar la oportunidad de competir mejor. Joaquín está a un nivel excepcional. Tiene un nivel de confianza en el que te atreves a todo. Si los vieseis entrenar, entenderíais por qué están pasando esas cosas. Todos están llevando a los compañeros a un nivel excepcional. Ha habido semanas en las que han faltado muchos y en posiciones críticas y no era fácil, y ahora, en un momento muy importante de la competición, se está dando esa circunstancia y eso para nosotros es algo que nos da la oportunidad de competir muy bien".

Ramón, desde el banquillo

"Al final, a día de hoy, por suerte tenemos muchas herramientas para poder medir el esfuerzo y las recuperaciones de los jugadores. El tiempo nos demostrará hasta dónde puede llegar, vamos a seguir la línea que nos marquen nuestros servicios médicos. Que él ya sea capaz de entrar en un abanico de 45 minutos o algo más es importante. Entrar en partidos donde el ritmo va decayendo por la continuidad del juego quizá le es mucho más favorable que salir desde el principio".

¿Cómo se encuentra Funes?

"Muy orgulloso de lo que están haciendo los jugadores. Lo primero que dije cuando llegué el primer día es que esto era muy simple. Si nos dedicábamos a multiplicar por dos, teníamos el doble; y si dividíamos, la mitad. Con esto quería escenificar que vayamos a una. Para sacar lo máximo de nosotros e ir todos a una. Esa es la parte más importante. Lo que más nos ha gustado en este periodo es ver cómo todo el mundo ha arrimado el hombro. No son solo los jugadores, los que estamos al lado les tenemos que dar soporte: la afición está siendo espectacular, los medios de prensa, la directiva, el cuerpo técnico… Todos estamos apuntando en una dirección. Hemos puesto el cañón ya en la diana, todos vamos hacia allá y todos empujamos con mucha fuerza, y eso nos da la oportunidad de vivir situaciones inimaginables en el punto de partida y que ahora sea algo tangible. Cuando hablan del 'Funesbuque' me llena de orgullo que le pongan mi apellido al barco, pero lo capitanean nuestros cuatro capitanes: Ramón, Alfonso, Einar y David. El 'Funesbuque', aunque lleve mi nombre, representa a todo el malaguismo. Todo el mundo se ha sumado para remar con mucha fuerza. Ya casi estamos normalizando la situación de que nosotros, como visitantes, podamos vivir situaciones como locales. Muy orgulloso de poder vivirlo tan de cerca. Sabemos la responsabilidad de poder vivir todo lo que estamos haciendo. Un partido más con el Málaga, todos tenemos que vivirlo con esa ilusión y tenemos que medir muy bien todo lo que hacemos".