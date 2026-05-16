El Málaga CF pone pie y medio en el play off con una obra maestra en Ceuta (1-4)

Sí, el Málaga CF ha puesto pie y medio en el play off de ascenso a Primera División. No me parece exagerado decir que es la primera consecuencia firmada en Ceuta de la versión más ilusionante del equipo de Martiricos desde... ¿la temporada de la Champions? Una obra maestra en el Alfonso Murube (1-4) para seguir mirando hacia arriba, asegurar la cuarta posición y alargar el sueño gracias a los goles de Joaquín, Chupe -por partida doble- y Ochoa, además de uno en propia de Einar Galilea.

El Málaga CF podrá ser matemáticamente equipo de play off la semana que viene. Se evidenció demasiado el desnivel de hambre. 42 minutos tardaron en comerse los de Funes, ya con Dani Lorenzo sobre el césped y este sábado también Recio, a los de José Juan Romero y le van a sacar a la séptima plaza una ventaja suficiente como para depender de sí mismos en este tramo final. Recuperando a los grandes pilares y honrando cada fin de semana al fútbol.

Exhibición rematadora

A un milímetro estuvo el Málaga CF de dar un golpe en dos minutos. La presión obligó a Guille Vallejo a deshacerse del balón muy fuera de su portería. Cayó en el pie de Joaquín, controló en tres cuartos de campo y mandó un zarpazo a un milímetro del palo, pero no iba a fallar dos. En el otro lado, sacó un balón Alfonso Herrero, aguantó Chupe con los centrales y esperó a que apareciera el '11' malagueño para definir con la derecha. Silvia Fernández levantó el banderín y el VAR, también por milímetros, validó el 0-1.

El Málaga CF se hizo con el balón. Manejaban Puga, Larrubia y Dani Lorenzo en banda derecha. El marbellí vino hacia dentro para encontrar a Izan Merino y después a Rafa Rodríguez, quien presumió de su mejora con el balón para ver a Chupe en el área y colocar así el 0-2 con su gol número 21 este curso. Guille Vallejo le sacó el 0-3 a Rafa un minuto más tarde y, unos instantes después, la defensa desvió un disparo de Dani Lorenzo. 18 minutos de absoluta magia.

Pareció ser el punto definitivo para el despertar de los locales. Recio salvó sobre la línea un gol cantado de Marcos Fernández. Konrad empezaba a buscarle las costuras a Puga en la banda. Más que bajar el ritmo el equipo blanquiazul, lo subió notablemente el cuadro caballa. El VAR volvió a aparecer para anular un gol de Marcos Fernández por fuera de juego.

Pero iba a tener algo de razón José Juan Romero con eso de que el Málaga CF es potencialmente el equipo con más talento de Segunda División. No necesitaba grandes alardes de nada. Una presión excepcional de Rafa Rodríguez y un zarpazo de Chupe desde la frontal del área sentenciaron el 0-3 antes del descanso.

Reacción del Ceuta

Entró al inicio de la segunda parte Ramón para dar descanso a Dani Lorenzo. Quizás, un punto más de relajación hizo que Chupe errara un pase y se la dejó a Kuki Zalazar, al que se le fue un zurdazo por centímetros, aunque el centro lateral iba a dar dolores de cabeza. No se entendieron Recio y Alfonso, ni el central golpeó ni el portero se impuso con firmeza para hacerse con el balón, y a Einar no le dio tiempo a reaccionar hasta meter el balón en propia (1-3).

Volvió a mover el árbol Funes con la entrada de Ochoa y Montero por Rafa y Recio. Quería el cuerpo técnico protegerse con más centímetros y dar piernas frescas. Las gradas, mientras, intercambiándose cánticos con "Málaga es de Primera" o "Ceuta, Ceuta". En el césped, el equipo blanquiazul 'jugaba' con esa ventaja, cediendo por momentos el control del encuentro.

AD Ceuta FC vs Málaga CF, en imágenes / LaLiga

Sentencia final

Larrubia pudo cerrar el partido por completo a la contra. Abrió el campo Lobete tras un pase de Ochoa y el vasco la puso con el exterior de su pie derecho a la frontal del área para que Chupe o el '10' remataran completamente solos. La cedió el cordobés, renunciando al hat-trick, pero Larrubia -sustituido después por Brasanac- la mandó muy por encima del larguero. Más finura tuvo Ochoa, otra vez en una recuperación tras pérdida, para marcar el definitivo 1-4.

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Las carreras del centrocampista serbio en el tiempo de descuento para no dejar ir el balón son la viva imagen de lo que es este Málaga CF. Le quedarán dos citas por delante: Racing de Santander y Real Zaragoza, el primero en La Rosaleda y el segundo en tierras mañas. Las matemáticas le dan absoluta libertad para hacerlo delante de su gente y eso, después de muchos años sufriendo, es el primero de los grandes premios que todos queremos celebrar.