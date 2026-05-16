Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Ceuta
El frontal de ataque del equipo de Martiricos sacó a relucir todo su talento para dejar huella en el Alfonso Murube
El Málaga CF aseguró la cuarta posición de LaLiga Hypermotion después de maravillar en Ceuta con un fútbol espectacular. Partido muy cómodo con el 0-3 en el minuto 42, donde el frente de ataque de Martiricos exhibió muchísima pegada. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.
Alfonso Herrero (6)
No se entendió con Recio en el gol del Ceuta, faltó comunicación en el área pequeña. Muy seguro en los balones por alto y fiable cuando le probó el equipo caballo en la larga distancia.
Puga (7)
Mejor en ataque en defensa. Aprovechó los espacios que dejó el Ceuta para abrirse camino con sus conducciones. Atrás, Konrad le buscó las costuras con alguna carrera. Los centros laterales vinieron especialmente desde su banda.
Recio (7)
Titular. Intentó despejar el balón, no se entendió con Alfonso y acabó en el 1-3. No hay que olvidar que salvó otra mucho antes sobre la línea de gol. Personalidad para sacar el balón hacia delante.
Einar Galilea (6)
Poco pudo hacer en el gol en propia salvo reaccionar un segundo antes. No espera el fallo de sus dos compañeros. Partido relativamente cómodo, falló en alguna cobertura con Rafita.
Rafita (7)
Muy correcto, ganador por excelencia de duelos. Le deja la banda izquierda a Joaquín para darle todo el recorrido posible, se entiende bastante bien con él.
Izan Merino (7)
Gana espacios y pierde vigilancia con la vuelta de Dani Lorenzo para ganar peso con el balón. Muy acertado dirigiendo al equipo, asomándose en ataque y manteniendo el control en la segunda parte.
Dani Lorenzo (9)
De vuelta desde el 1 de abril. Danzó a sus anchas por el Alfonso Murube. Le presionó poco el Ceuta y se movió como quiso. Alternó la base del juego y la frontal del área. El fútbol es mejor con él sobre el campo.
Rafa Rodríguez (10)
Partidazo del sevillano que representa el paso adelante que ha dado esta temporada. Asistió en el 0-2 y recuperó el balón del 0-3. Cada vez más fiable con el balón, manteniendo todas sus aptitudes físicas que le hacen indispensable.
Joaquín (9)
'JoaKing'. Un maestro en este final de curso. Pudo hacer una maravilla a 30 metros de la portería y dos minutos más tarde abrió la cuenta personal. Una sensación de peligro inconmensurable. Va a más cada semana.
Larrubia (6)
Parece que es el único de los 'bichos' de arriba al que le falta recuperar la confianza en su fútbol. Se le fue un zurdazo muy por encima del larguero que en cualquier momento habría sido gol. El estado del equipo permite que casi no se note.
Chupe (10)
22 veces goleador, un doblete en Ceuta. Se acaban las palabras con el cordobés. Este sábado, uno al primer toque y otro desde fuera del área. Líder absoluto de la presión, renunció al hat-trick para darle la oportunidad de gol a Larrubia.
Suplentes
Ramón (7)
Sigue ganando peso con las conducciones, gran señal. Llevando el juego del equipo cuando pudo a campo rival. Pese a que el Málaga CF tuvo menos posesión, sostuvo las líneas de los suyos muy equilibradas.
Ochoa (7)
Exhibición de hambre en el 1-4, con todo casi decidido yendo a presionar y llevándose la recompensa del gol en el uno contra uno frente a Guille Vallejo. Creó espacios con el balón en largo.
Montero (6)
Salió desde el banquillo. Partido sin más peligro, Funes quiso proteger el área con más centímetros en sustitución de Recio.
Lobete (7)
Partido de confianza. Después de tiempo sin aparecer, pudo marcharse con una asistencia en un pase magistral con el exterior de su pie derecho. Le dio aire al equipo forzando varias faltas.
Brasanac (6)
No dejó de correr ni siquiera en el descuento, cuando se tiró al suelo para no dejar ir la pelota por la banda. Va mostrando cosas que no se vieron en la primera parte de la temporada.
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