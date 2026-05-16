El play off pasa por Ceuta para un Málaga CF en pleno sueño

El Málaga CF afronta este sábado (16:15 horas) otra final más en su pelea por el ascenso. El conjunto blanquiazul, cuarto clasificado con 66 puntos y en puestos de play off, visita, en el siempre exigente Alfonso Murube, a una AD Ceuta FC situada en la undécima posición con 55 créditos. Por delante, un duelo donde los de Juanfran Funes buscarán seguir dando pasos hacia el gran objetivo de la temporada.

Top 6 ajustado

A falta de tres jornadas para el final de la fase regular, cada partido pesa, cada punto vale oro y el margen de error prácticamente ha desaparecido. El Málaga CF llega a esta cita consciente de que depende de sí mismo para seguir instalado entre los mejores y con la ambición intacta de pelear hasta el final por el ascenso. La clasificación mantiene al Racing de Santander (75) y al Deportivo de La Coruña (71) en puestos de ascenso directo, mientras que Almería (71), Málaga CF (66), Las Palmas (66) y Castellón (66) ocupan las plazas de promoción. Muy cerca acechan Eibar (64) y Burgos (63). Incluso las matemáticas salen, aunque de forma remota, para el Córdoba (60) y el Andorra (58).

Por ello, la jornada se presenta decisiva. Además del compromiso malaguista en Ceuta, gran parte de las miradas estarán puestas en el Almería-Las Palmas de las 18:30 horas, enfrentamiento entre dos rivales inmediatos de los boquerones. Además, el Racing podría incluso certificar su ascenso directo este mismo fin de semana.

Bajas, regresos y convocatorias

El equipo de Martiricos afronta el encuentro tras dos victorias cruciales ante el Eibar y el Sporting, que dotan de moral y, sobre todo, ilusión. Lo hace con bajas sensibles. Diego Murillo y Carlos Dotor no estarán disponibles por sanción.

La nota positiva la pone Dani Lorenzo. El centrocampista regresa a una convocatoria después de superar su lesión en el sóleo, que le ha tenido ausente seis semanas. También entra en la lista el canterano Arriaza. La convocatoria de Funes está formada por A. Herrero, Gabilondo, C. Puga, Einar, Darko, Ramón, Haitam, Chupe, D. Larrubia, Joaquín, Carlos López, Víctor, Jauregi, Montero, Niño, Dani Lorenzo, Izan M., Lobete, Arriaza, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa R.

Dani Lorenzo, durante el último partido frente a la Cultural Leonesa en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

El Alfonso Murube como fortín

Enfrente, un Ceuta muy fiable como local. El conjunto caballa ha sumado 37 puntos en el Alfonso Murube, donde solo pudieron rascar un punto tanto el Castellón como el Racing en las últimas jornadas. El balance es de 11 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 19 encuentros. Números que convierten al equipo norteafricano en el séptimo mejor en este aspecto de la competición y que evidencian la dificultad del reto para los malaguistas.

Ausencias de la AD Ceuta

Los ceutíes también contarán con ausencias. Aisar no estará por sanción y Redru y Matos continúan lesionados, debilitando el lateral izquierdo. Tampoco estarán disponibles Koné, Salvi Sánchez, José Campaña ni Marc Doménech.

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Una nueva final

Pero si algo no faltará en Ceuta será color blanquiazul. Una nueva demostración de que este equipo no camina solo y de que el sueño está muy presente. El Málaga CF encara este tramo final con todo en juego. Con presión, sí, pero también con ambición, con confianza y con una afición entregada. El objetivo está cada vez más cerca y el equipo quiere seguir luchando, resistiendo y creyendo. "Siempre juntos".