El Racing asciende y se enfrentará como equipo de Primera División al Málaga CF

LaLiga Hypermotion ya conoce a uno de los tres equipos que estarán el próximo curso en Primera División. Uno de ellos va a ser el Racing de Santander, de vuelta a la máxima categoría 14 años después de aquella temporada 2011/12 en la que descendió. Necesitaba ganarle al Real Valladolid y que no vencieran el Deportivo de La Coruña o el Almería y ha sido el conjunto indálico el que lo ha propiciado a la primera de cambio.

El Racing de José Alberto López, exentrenador del Málaga CF, cumplió con su misión y con creces. 4-1 frente al Real Valladolid. Pese a la lesión de Guliashvili, salió Villalibre para empezar a marcar un gol que abriera el camino. Empató el equipo de Pucela, pero una segunda parte magistral de Andrés Martín fue decisiva para encaminar el triunfo.

Quien desató la fiesta en El Sardinero fue, precisamente, Las Palmas, quien hundió al Almería en apenas 120 segundos (1-2). Se adelantó el conjunto rojiblanco con Embarba y, en solo dos minutos, Clemente y Pejiño le dieron la vuelta al encuentro para teñir de amarillo la victoria, dando lugar a una de esas dos hipótesis que necesitaba el Racing para ser desde este sábado equipo de LaLiga EA Sports.

Ascendido antes de llegar a La Rosaleda

Lo cierto es que este resultado no es baladí porque el Racing es el próximo rival del Málaga CF en La Rosaleda. De hecho, el último en la temporada regular. El equipo de Santander tiene su gran objetivo cumplido y el equipo de Funes se jugará en esa jornada 41 cerrar matemáticamente su plaza en el play off de ascenso.

Acerca de la disposición competitiva que pueden tener en su llegada a Martiricos, esto decía Alfonso Herrero en una entrevista a La Opinión de Málaga: "Todos haciendo cuentas sabemos lo que puede pasar, pero luego, personalmente, no creo que su ambición por quedar primero sea más ambición que la nuestra por ganarles. Entiendo y sé lo que tenemos ahora en juego, y a mí me da igual", a lo que añadió: "Aunque el Racing viniera ascendido, creo que nos plantearía un partido difícil porque son un gran equipo. Por el bien de la competición y por todo, yo creo que es bueno que el nivel se mantenga alto y que todos vayan a competir".

Dos plazas restantes

Así que ya solo quedan dos plazas a ocupar rumbo a Primera División, una de ascenso directo y otra de play off. Lo que parecía que se iban a jugar Deportivo y Almería, el Málaga CF y Las Palmas ya se han puesto a dos puntos con seis aún en juego. Eso sí, los de Antonio Hidalgo tienen una gran oportunidad de dar un paso adelante este domingo ante el Andorra (14.00 horas) para colocarse en esa segunda plaza en solitario.

El Málaga CF firmó un magistral 1-4 en Ceuta. / LaLiga

Un paso por detrás, a tres puntos de blanquiazules y canarios en el mejor de los casos, se han quedado el Castellón, el Burgos y el Eibar. El equipo de Pablo Hernández empató frente al Cádiz, los de Ramis le ganaron sobre la bocina al Granada, mientras que los de Beñat San José le dieron un último hilo de vida a la Cultural Leonesa.