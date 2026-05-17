Las cuentas del Málaga CF para confirmar en la jornada 41 su plaza de play off

El Málaga CF puede ser, como mínimo, equipo de play off el próximo fin de semana. Es uno de los premios que le otorgó la espectacular victoria frente al Ceuta por 1-4, además de los resultados favorables de otros rivales. Puede ser realidad con un lleno absoluto en La Rosaleda, contra el ya ascendido Racing de Santander de José Alberto López y con una jornada de antelación en una temporada en la que Funes inició su etapa con el primer equipo en la 20ª posición antes de ganarle al Mirandés.

La vida ahora es otra y todo pasa por la primera de las dos jornadas unificadas que le esperan a LaLiga Hypermotion. El Málaga CF es ahora mismo cuarto con 69 puntos, los mismos que Las Palmas. No obstante, para tirar de calculadora, hay que tener en cuenta lo que hagan el Castellón ante el Huesca, el Burgos frente a la Cultural Leonesa y el Eibar frente al Córdoba, todos el 24 de mayo a partir de las 18.30 horas.

¿Qué necesitan los blanquiazules para confirmar el próximo domingo el play off? Por lo pronto, acabar esa jornada 41 con tres o más puntos de distancia con dos de esos tres rivales, los que ocupen la séptima y la octava posición -ahora Burgos y Eibar-. Valdrá que la diferencia sea de tres con esos dos equipos, ya que el Málaga CF les tiene ganado el average individual, mientras que necesitaría que fuera de cuatro si los albinegros abandonan los puestos de promoción. A partir de ahí, las cuentas y las posibilidades son múltiples.

Victoria del Málaga CF

Si los de Funes consiguen los tres puntos frente al Racing de Santander, se pondrían con 72 en el casillero personal para certificar matemáticamente una de las cuatro plazas del play off. Les vale cualquier resultado de sus tres rivales porque, al final de la jornada, seguirá teniendo tres o más puntos de ventaja sobre el Burgos y el Eibar como mínimo.

En esos dos casos, el average corre a favor del Málaga CF con una jornada por delante. Aunque solo lo necesitaría contra los castellanos porque la diferencia sería superior a un partido con los vascos aun ganándole al Córdoba. No obstante, los de Iván Ania se juegan un último hilo de esperanza. Es el Castellón uno de los pocos equipos con el que los blanquiazules tienen la diferencia personal a la contra.

El Málaga CF firmó un magistral 1-4 en Ceuta. / LaLiga

Empate del Málaga CF

Las cuentas son más complejas si los de Funes solo sacan un punto ante los de José Alberto López. En ese caso, serían 70 puntos los que tendría el Málaga CF. Así que necesitaría que se cumplieran dos de estas tres condiciones: derrota de los de Pablo Hernández, empate o derrota de los de Luis Miguel Ramis y cualquier resultado del equipo de Beñat San José. En el mejor de los casos, este último alcanzaría los 67 puntos y el average mantiene a los blanquiazules con ese punto extra.

Derrota del Málaga CF

La buena noticia es que, incluso no sumando el domingo en La Rosaleda, las matemáticas le dan a los de Martiricos para poder celebrar con su afición la confirmación del play off. Ahora bien, al igual que con el empate, también necesita que se cumplan estas dos hipótesis: derrota del Burgos y empate o derrota del Eibar.

¿Por qué se desmarca el Castellón de esta ecuación? Porque pese a esos tres puntos de diferencia, si el Málaga CF pierde en Zaragoza y los albinegros le ganan al Eibar en la última jornada, acabaría por delante el conjunto orellut al tener el average a su favor con esos hipotéticos 69 puntos.

Por delante, queda toda una semana para ese decisivo Málaga CF - Racing de Santander. El equipo de José Alberto López llegará con el camino resuelto, de vuelta a Primera División 14 años después. Los de Funes, con una sed inmediata de dar el primer paso, aunque ojalá no sea el último ni siquiera en la temporada regular.