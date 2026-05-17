Clasificación de Segunda División: El Dépor deja el ascenso directo casi imposible para el Málaga CF

Cuando toda la afición del Málaga CF empezaba a pensar en un desplazamiento masivo a Zaragoza en la última jornada, si aún se mantenía vivo el sueño del ascenso directo, el Deportivo de La Coruña ha puesto el viaje casi imposible. El equipo de Antonio Hidalgo protagonizó ante el Andorra la enésima remontada del curso (2-1) para dejar la segunda plaza de LaLiga Hypermotion a cinco puntos de los de Martiricos con solo seis en juego.

Victoria del Dépor

Josep Cerdà adelantó al equipo tricolor en Riazor. En ese momento, el Málaga CF estaba a dos puntos del ascenso directo en el que estaba siendo uno de los grandes campanazos de la jornada. Sin embargo, primero Mario Soriano con un impresionante zapatazo y después Zakaria Eddahchouri, controlando dentro del área y rematando a placer, hicieron saltar a una afición que ya ve el camino de vuelta mucho más cerca.

¿Adiós al ascenso directo?

Las dos plazas del ascenso directo podrían quedar resueltas en la jornada 41. Lo hizo la primera este sábado con el Racing de Santander y podría hacerlo la segunda el próximo domingo. Una victoria del Deportivo frente al Real Valladolid podría clasificarle matemáticamente a la máxima categoría del fútbol nacional. El Almería, dos puntos por detrás, se la juega frente al Sporting de Gijón. En caso de que los de Antonio Hidalgo no sumen de tres, tendrían que estar pendientes de lo que hagan los de Rubi.

El Málaga CF llega al final en plena forma. / Málaga CF

En cambio, si pierden, es cuando el Málaga CF se apunta a la heroica siempre y cuando le gane al Racing de Santander en La Rosaleda. No obstante, esa segunda plaza se ha quedado bastante difícil en estos momentos y habrá que esperar el pinchazo de otros rivales de arriba para poder volver a creer, algo que se había puesto de cara después de la derrota del Almería frente a Las Palmas.

Por el momento, la tabla en la parte alta queda así: Racing de Santander (78), Deportivo de La Coruña (74), Almería (71), Málaga CF (69), Las Palmas (69), Castellón (66), Burgos (66), Eibar (64) y Córdoba (60).

Ilusión final

Es un golpe moral en la clasificación, pero no en la realidad que viven los blanquiazules, uno de los que llega en mejor forma a este final de temporada regular con tres victorias consecutivas -Eibar, Sporting de Gijón y Ceuta- en su casillero. Por delante quedarán Racing y Real Zaragoza. Eso sí, que nadie se olvide que La Rosaleda puede confirmar este domingo la condición de equipo de play off y ese es el primero de los muchos regalos que le pueden quedar a un grupo inolvidable.