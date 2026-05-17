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Dioni y Manu Molina también ascienden al Eldense desde Primera RFEF a Segunda División

Los dos exjugadores del Málaga CF han vuelto a recorrer el camino que hicieran como blanquiazules, aunque ahora como campeones del Grupo 2

El exmalaguista Manu Molina, este sábado en el partido del ascenso del Eldense.

El exmalaguista Manu Molina, este sábado en el partido del ascenso del Eldense. / Álex Domínguez

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Dioni y Manu Molina han vuelto a recorrer el mismo camino que hicieron con el Málaga CF en la temporada 2023/24, aunque con mucha menos espera: de Primera Federación a LaLiga Hypermotion. El CD Eldense de los blanquiazules confirmó este sábado su ascenso a Segunda División como campeón del Grupo 2, un año después de abandonar las filas de Martiricos para recalar en el club alicantino, que venía precisamente de competir en la categoría de plata.

Ascenso de dos exmalaguistas

A una jornada del final de la temporada regular, los del Pepico Amat firmaron otra gran página de su historia gracias al 2-1 frente al filial del Atlético de Madrid. De hecho, comenzó perdiendo el encuentyro y un doblete de Quintana fue el artífice de desatar la gloria en Elda.

Lo cierto es que tanto Dioni como Manu Molina han tenido un papel fundamental en los planes de Claudio Barragán. El delantero malagueño ha terminado la temporada con 11 goles, dos de ellos contra el Antequera y el Marbella en el último mes y que resultaron ser fundamentales. El centrocampista onubense llegó para hacerse con el timón del Eldense y ha sido el faro del equipo para marcar el camino de vuelta al fútbol profesional.

¿Reencuentro?

Otra cuestión será la vuelta de ambos en La Rosaleda, bien porque vayan a permanecer en el Eldense una temporada más o bien porque el club de Martiricos vaya a cumplir el sueño de toda una ciudad y una afición regresando a Primera División apenas dos años después del ascenso de Tarragona.

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Lo que está claro es que ya han vuelto, vía directa, dos de los equipos que estaban en Segunda División en la temporada 2024/25: el Tenerife y el Eldense. Las otras dos se decidirán en el play off en el que el Málaga CF ya hizo historia.

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