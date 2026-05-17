Plantilla
Málaga CF: Dani Lorenzo, la vida mejor
El marbellí regresó este sábado en la victoria en Ceuta, un mes y medio después de su lesión de sóleo, como refuerzo de lujo para los últimos encuentros y un hipotético play off de ascenso
Mes y medio después de una lesión de sóleo, el Málaga CF recuperó este sábado en Ceuta a uno de los mejores futbolistas de su plantilla: Dani Lorenzo. No jugaba desde el 1 de abril, cuando se rompió en los instantes finales de aquel 3-3 frente al Andorra, y su regreso en la victoria del Alfonso Murube aumenta la felicidad en todas las instancias de Martiricos, aún más viendo cómo ha vuelto.
Porque el marbellí no dio sensación alguna de haber echado el freno durante más de 40 días. De hecho, salió de inicio con el resto de sus compañeros. Había entrenado a pleno rendimiento durante toda la semana y lo demostró ejerciendo otra vez de capitán general en el centro del campo del Málaga CF.
Titular en Ceuta
Dani Lorenzo acompañó en la medular a Izan Merino y Rafa Rodríguez, el sevillano en sustitución del sancionado de Dotor, con un repertorio de movimiento magistrales en cualquier zona del campo. Además, llevando al equipo a campo rival, alternándose la presión con sus compañeros, dirigiendo al equipo y disponiendo de un disparo desde la frontal, a pase de Larrubia, que despejó un defensa caballa.
Esto reconoció Funes en la sala de prensa del Alfonso Murube acerca de sus 45 minutos: "Sí, lo habíamos hablado durante la semana. Teniéndole a él y a Ramón nos da muchas más posibilidades para maniobrar. Lo ajustamos así para no perder ventanas. Creíamos que tampoco era necesario más, él va a ir acumulando minutos. Es importante medir a nuestros jugadores para que lleguen bien".
De vuelta para el sueño
La situación que se le queda al equipo de Martiricos es un auténtico lujo para cualquiera, incluso para alguna plantilla de Primera División. Funes va a poder elegir por momentos entre Dani Lorenzo y Ramón, además de cuidar el físico de ambos en el momento más importante de la temporada. La opción inicial va a ser el marbellí, pero el capitán de Órgiva ya ha demostrado que puede jugar 45 minutos de mucha calidad con regularidad.
Tampoco es baladí el número de efectivos. Aun teniendo a Juanpe y a Luismi en la enfermería, la sala de máquinas ha crecido en los últimos meses hasta los seis jugadores: Dani Lorenzo, Izan, Dotor, Ramón, Rafa Rodríguez y Ochoa para ocupar primordialmente las tres plazas. Si las lesiones y las sanciones les respetan, es una zona que eleva el nivel del Málaga CF a otro escalón.
En definitiva, ha vuelto como si nunca se hubiera ido, pero su regreso hace la vida mucho mejor de todos aquellos que le rodean. Los Izan Merino, Rafa y Dotor se van a volver a liberar de la vigilancia de sus rivales para ganar protagonismo gracias a la simple presencia de Dani Lorenzo. Por delante quedan Racing de Santander y Zaragoza, aunque la mejor noticia a nivel de sensaciones es haber recuperado su mejor versión de inmediato.
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