El Málaga CF controla las cargas en la vuelta a los entrenamientos

El Málaga CF inició este lunes su penúltima semana... de la temporada regular. Puede certificar el domingo ante el Racing de Santander su plaza de equipo de play off y alargar esa racha de tres victorias seguidas es el gran reto que tienen los blanquiazules en el último encuentro confirmado en La Rosaleda.

Sin novedades en plantilla

Después de descansar este domingo, Funes controló las cargas de los futbolistas con más minutos. Como es habitual tras un encuentro, los titulares tuvieron una menor carga de trabajo, a menos ritmo que el resto de suplentes y aquellos que no fueron convocados al Alfonso Murube. A las 10.30 horas comenzó la jornada matinal con charla técnica para después alternar ejercicio físico y labor con balón.

En cuanto a nombres, no hubo novedades en la plantilla. Dani Sánchez continúa haciendo parte del entrenamiento, sin reincorporarse definitivamente al grupo. Así, siguieron con los distintos procesos de recuperación Juanpe, Dorrio, Luismi y Pastor (sin ficha).

Jornada 41

El Málaga CF descansará este martes y será el miércoles, también en horario matinal, cuando ponga toda su atención en el partido frente al Racing de Santander. Tendrá cuatro sesiones para preparar todos los detalles de un encuentro que le puede valer para confirmarse en el play off y esperar si el Deportivo de La Coruña aún posibilita creer en el milagro. Hay que recordar que esta jornada 41 se disputa en horario unificado, aunque La Rosaleda promete el gran centro de atención de todo el malaguismo.