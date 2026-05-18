Afición
El Málaga CF tendrá otro gran recibimiento en La Rosaleda antes de jugar con el Racing
Fondo Sur lo ha organizado a las 16.30 horas en la recta de Tribuna para arropar a los jugadores antes del encuentro que puede cerrar el play off
La fiesta del Málaga CF - Racing de Santander en las horas previas será completa. Se había especulado sobre si iba a haber este domingo recibimiento en el último partido de la temporada regular en La Rosaleda, con el equipo a punto de cerrar una de las cuatro plazas del play off, y, finalmente, la convocatoria ya es oficial para arropar a los jugadores y al cuerpo técnico.
Recibimiento
Fondo Sur ha anunciado que el recibimiento será a las 16.30 horas, en la recta de Tribuna. En el mismo sitio en el que el malaguismo hizo magia hace un par de semanas en la previa frente al Castellón. Sin embargo, aquel empujón moral no pudo traducirse en victoria. Ojalá lo de esta jornada 41 sea el momento indicado para darle la vuelta a la historia reciente de este tipo de actos.
El propio Dani Sánchez lo había pedido en sus redes sociales para avivar la previa del encuentro. Se juega el Málaga CF tres puntos ante el Racing de Santander que pueden ser decisivos en el camino por el play off. Quién sabe si en el último resquicio de ilusión que queda por el ascenso directo. Además, el comportamiento de los aficionados, la colaboración de la policía y la bajada a pie de los jugadores para estar en contacto directo con el malaguismo de aquel día prometen multiplicar las emociones este domingo.
Rollos de papel
No será el único gran momento de la afición por la Grada de Animación también ha propuesto otro gran momento justo cuando salte la alineación inicial al césped de Martiricos. Entonces, el objetivo es que vuelen 30.000 rollos de papel por parte de toda la afición en una imagen más propia del fútbol antiguo que del moderno.
Así que promete ser el domingo un día de grandes emociones. Lo merece el día que el Málaga CF puede confirmarse como uno de los cuatro equipos que ya tiene asegurado el play off y ante el todopoderoso Racing de Santander. Es el momento del malaguismo y todo el mundo es consciente de lo que se juega, aún más después de que no haya ni una sola entrada a la venta para el encuentro. Desde las 16.30 horas, recibimiento de los grandes.
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