El mejor Málaga CF en el momento final para pelear por el play off

Quedan dos jornadas de la temporada regular para acabar LaLiga Hypermotion 2025/26. Lo cierto es que el fin de semana ha dejado sensaciones agridulces en la parte más alta para el Málaga CF con el ascenso directo confirmado del Racing y la más que previsible compañía del Deportivo de La Coruña, pero si a algo tiene que agarrarse el equipo de Funes es a sí mismo: llega con el mejor estado de forma y con el mejor fútbol que se practica en Segunda División.

Sí, el Málaga CF es el equipo del momento con diferencia y lo ha hecho en distintos contextos y escenarios. El conjunto de Martiricos venía de sufrir un mes de abril agónico, quedándose en la séptima plaza, fuera del play off. Cualquiera podría haber pensado que, con una de las plantillas más jóvenes de la categoría, iba a pesar la presión, pero 'los bichos' han demostrado estar fuera del alcance de lo normal.

Resultados de ascenso directo

Tres victorias consecutivas asoman en el casillero blanquiazul: 2-4 frente al Eibar -llevaba 10 partidos seguidos sin perder en ese momento-, 2-1 frente al Sporting de Gijón y 1-4 ante el Ceuta. En los dos primeros tuvo que remontar el Málaga CF, primero en Ipurúa y después en La Rosaleda en el minuto 86, hasta ser un completo avión en el Alfonso Murube, donde muchos de los equipos de arriba habían perdido anteriormente.

Precisamente, los dos únicos equipos que le siguen el ritmo a los blanquiazules son los dos que ocupan puestos de ascenso directo: Racing de Santander, que viene a La Rosaleda este domingo, y el Deportivo. Rivales como Castellón, Burgos y Eibar han perdido una buena cantidad de puntos en las últimas semanas, mientras que Las Palmas, empatado en la clasificación el Málaga CF, cedió un abultado 5-1 frente al Andorra.

El Málaga CF celebra la victoria contra el Ceuta. / Málaga CF

Equipo en mayúsculas

Además, Funes ha conseguido que muchos de sus jugadores lleguen a este final de temporada en su mejor momento. El caso más evidente es el de Chupe, con 22 goles y escribiendo una página de la historia blanquiazul cada semana que pasa. Joaquín Muñoz puede estar, perfectamente, en el mejor tramo de su carrera. Acumula este curso cinco goles y seis asistencias, pues ocho de estas participaciones de gol han tenido lugar desde el mes de marzo.

Son la representación de una plantilla, con mayúsculas, que no ha hecho más que crecer en las últimas semanas. En talento y también en número de efectivos. Al núcleo duro se han sumado Rafa Rodríguez y una temporada de crecimiento muy importante, la vuelta de Ramón, un renacido Brasanac y minutos para futbolistas como Lobete y Haitam en la banda.

Son figuras que han tenido que dar un paso adelante para cubrir momentos largos de bajas. El Málaga CF ha estado un mes y medio sin Dani Lorenzo y otro mes sin Larrubia. Cuando se conocieron ambas lesiones, hubo quien no dudó en descartar la candidatura de los blanquiazules por el play off. Y ahí están. El mejor ejemplo fue el de este sábado, firmando una obra de arte en Ceuta sin dos imprescindibles como Dotor y Murillo.

Los 'bichos' de Funes

Es el grupo más ilusionante que ha pasado por el estadio de La Rosaleda desde la temporada de la Champions y al que hay que agarrarse para mantener la ilusión hasta el final. Puede haber presupuestos mucho mayores, pero nadie que juegue como los niños que un día vestían la blanquiazul en el parque y que ahora se juegan el sueño de devolver a Primera División al club de sus vidas.

Así que quedan dos jornadas de la temporada regular. Seis puntos, el Racing y el Zaragoza en el camino, y mucho que decidir en dos semanas que van a marcar el futuro del Málaga CF. El fútbol y la ilusión están del lado de los de Funes. También lo va a hacer La Rosaleda para jugarse tres puntos imprescindibles contra el líder de Segunda y una última cita después en el Ibercaja Estadio para acabar definiendo la posición con la que afrontará las eliminatorias.