La mejor temporada de Joaquín le saca brillo al Málaga CF

Joaquín era uno de los nombres más esperados en el Málaga CF de cara a la temporada 2025/26 y ha superado todas las expectativas hasta volver a casa y convertirse en la mejor versión que se le ha visto en LaLiga Hypermotion. Un jugador absolutamente diferencial en este tramo final y que tiene entre ceja y ceja contribuir a los objetivos más importantes.

En lo que se refiere a los números, está viviendo su mejor temporada como futbolista profesional. Cinco goles y seis asistencias le avalan este curso, alcanzando el estado absoluto de madruez. Esas 11 participaciones de gol suponen las mejores cifras en una campaña de toda su carrera. Ha superado las 10 que firmó el pasado curso con el Huesca -siete goles y tres asistencias- y nadie se atrevería a negar que no va a contribuir más en las próximas semanas.

Joaquín, este sábado en el Ceuta - Málaga CF. / LaLiga

Y no tuvo un inicio fácil de curso. A excepción de un pase de gol, todas sus contribuciones han llegado en 2026, pero el estado de forma que atraviesa desde el mes de febrero le coloca como uno de los imprescindibles del Málaga CF: asistencia ante el Andorra, gol al Albacete, gol y asistencia frente al Huesca, asistencia en Andorra, gol ante Las Palmas, dos asistencias contra el Eibar en Ipurúa, y goles frente al Sporting y el Ceuta en las dos últimas semanas.

Mucho más que cifras

Esa es la importancia que ha tenido a nivel cuantitativo, pero lo cualitativo ha servido para que el Málaga CF no haya echado de menos en exceso a otros pilares como Larrubia o Dani Lorenzo. De hecho, desde que se lesionó el '10', el impacto que ha tenido Joaquín es de tres goles y dos asistencias. Incluso teniendo que alternar su juego por la banda derecha para dejar en la izquierda a Ochoa.

Si abrió la lata en el Alfonso Murube, fue el goleador que le dio los tres a La Rosaleda frente al Sporting de Gijón. Es su amenaza constante desde el carril zurdo hacia dentro y su capacidad ahora para hacer gol. Son cuestiones que no han cambiado con respecto al inicio de la temporada, pero sí es cierto que los números le han crecer en cifras y también en la confianza. Atraviesa uno de esos momentos en los que coge la pelota y todo el mundo sabe que algo va a pasar y eso, en un equipo que tiene a Larrubia, Chupe o Dani Lorenzo, supone una amenaza constante para el rival.

"Pienso que siempre se puede mejorar, pero ahora mismo me siento con mucha hambre, con mucha energía, en el mejor momento físicamente creo que llego y son partes importantes. Ahora que estamos ahí queremos aprovecharlo", decía hace un mes en una entrevista en La Opinión de Málaga.

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Al filo del abismo

Lo que sí debe hacer frente Joaquín es a la amenaza de la quinta tarjeta amarilla. Lleva lidiando con una posible sanción desde el mes de marzo. Si ve esa cartulina contra el Racing de Santander o el Zaragoza, sí que se perderá un partido. Incluso si la recibe en el Ibercaja Estadio, tendrá que estar ausente en el hipotético primer partido del play off. Si aguanta hasta las eliminatorias, automáticamente queda limpio. Es uno de los objetivos. Otra cuestión es ganarle al Racing y 'descansar' en Zaragoza para evitar sustos.