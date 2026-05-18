Semana de ilusión en La Rosaleda para cerrar el play off

Ya solo quedan dos jornadas de temporada regular. Desde aquel 16 de agosto en el que el Málaga CF empató frente al Eibar (1-1) con aquella lesión traumática de Luismi, han pasado muchos meses de competición y La Rosaleda afronta ahora una de sus semanas más ilusionantes. Recibirá este domingo al ya ascendido Racing de Santander (18.30 horas) con un objetivo muy importante: confirmar el play off en un escenario que vivirá un lleno absoluto.

El equipo blanquiazul está a solo un paso de luchar, como ya lo hiciera hace siete años, en las eliminatorias de ascenso a Primera División. La buena noticia es que llega en plena forma física y futbolística, con tres victorias consecutivas en su casillero, 69 puntos y una afición que cuenta las largas horas para animar más que nunca en el estadio.

El malaguismo llenará La Rosaleda este domingo ante el Racing. / LaLiga

Lleno en La Rosaleda

No hay ni una sola entrada a la venta. Se agotaron hace casi una semana y si alguien quiere un asiento, le queda recurrir al milagro de que se libere un abono. No parece que vaya a suceder porque nadie se quiere perder el partido que puede confirmarle al Málaga CF el play off. Ya se llenaba prácticamente el estadio en citas anteriores, pero lo de este domingo apunta a tener muy pocos precedentes.

Otra solución puede ser la afición del Racing de Santander. Han recibido 560 entradas para la zona visitante. Van a llegar en volandas, celebrando el ascenso a Primera División. Si quedan localidades sin vender, se liberarán en la página web del club de Martiricos, aunque no es demasiado probable que haya. La fiesta es absoluta en la entidad de José Alberto López, exentrenador blanquiazul, 14 años después de vuelta en la máxima categoría.

Una previa espectacular

Y es que La Rosaleda en sí misma va a ser una fiesta de principio a fin. La Grada de Animación ya ha puesto en marcha una iniciativa por la que llevar rollos de papel y lanzarlos a la salida del equipo en una imagen inolvidable, más propia del fútbol de hace muchos años, pero que se recupera ahora para motivar, aún más si cabe, a los 11 elegidos que salgan de inicio en un encuentro crucial.

En definitiva, es una semana grande en La Rosaleda. Por lo pronto, es la última confirmada, después quedará Zaragoza, pero la afición blanquiazul tiene la llave para asegurar la competición en junio. Solo queda disfrutar del camino recorrido, de un proyecto que no ha hecho más que dar pasos hacia delante con la explosión de la cantera y de un equipo que va a luchar cada minuto por hacer realidad el sueño de toda una afición y una ciudad.