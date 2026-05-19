Calendario de Segunda División: Así serán las dos últimas jornadas por el play off

Dos jornadas le quedan a LaLiga 'Hipertensión' y ningún equipo tiene plenamente confirmado qué puesto ocupará de la segunda a la octava plaza. Es la magia de la Segunda División. El Deportivo de La Coruña tiene encarrilado el ascenso directo. Almería, Málaga CF y Las Palmas aguardan pendientes de un posible milagro, pero son seis equipos los que se van a jugar las cuatro plazas del play off: estos tres últimos junto a Castellón, Burgos y Eibar.

UD Almería (3º, 71 puntos)

El equipo de Rubi es el que más fácil tiene la clasificación al play off. Le vale con empatar este domingo frente al Sporting de Gijón (18.30 horas). Lo cierto es que las miras de los indálicos estaban puestas en el ascenso directo, pero haber conseguido uno de los últimos seis puntos les ha supuesto un castigo mucho mayor de lo esperado. Dependen de lo que haga el Deportivo de La Coruña ante el Real Valladolid para soñar con un milagro.

La última jornada se la jugarán en casa frente a los de Pucela, otro rival sin ningún objetivo clasificatorio en juego. Entonces, si esa segunda plaza queda descartada, tendrán el deber de defender el tercer puesto que da doble ventaja de campo en las eliminatorias del play off, dos puntos por encima del Málaga CF y Las Palmas. No obstante, era una de esas plantillas creadas por y para subir a Primera División por el camino directo.

Málaga CF (4º, 69 puntos)

Calendario de altibajos emocionales el que le espera al conjunto de Funes: Racing de Santander y Real Zaragoza. Uno con la cabeza en el proyecto de Primera División y otro con un pie y tres cuartos en Primera Federación. El equipo maño podría estar descendido en la jornada 41, antes de que los blanquiazules pongan rumbo al Ibercaja Estadio, en un previsible adiós en casa al fútbol profesional.

El Málaga CF sabe perfectamente lo que es pasar por esa situación, pero esos tres puntos pueden valer su peso en oro. Antes, en La Rosaleda, estaría cerca de cerrar este fin de semana una de las cuatro plazas del play off. Le puede valer con ganar al líder de la categoría. A partir de ahí, o remata la faena en tierras mañas o va a tener algo en juego como intentar acabar la temporada regular en la posición más alta posible. No es lo mismo ser tercero, cuarto o quinto de cara a los cruces.

Las Palmas (5º, 69 puntos)

Precisamente, es el rival que puede descender matemáticamente al Zaragoza este mismo fin de semana. El equipo de Luis García recibe a los aragoneses en esta penúltima jornada. Ha recuperado para la causa a Jonathan Viera, aunque ha perdido a otros muchos jugadores lesionados en este tramo final de la temporada. También depende de sí mismo para cerrar este domingo su condición de play off.

El Málaga CF le tiene ganado el average a Las Palmas. / Gregorio Marrero

Ya en la última jornada tendrá que visitar al Deportivo de La Coruña. Presumiblemente, será la última fiesta de Riazor antes de dar el salto en Primera División. Si no consigue amarrarlo en su primera oportunidad, el partido es precioso con mucho más que tres puntos en juego. Eso sí, necesitará de un pinchazo del Málaga CF para escalar posiciones, ya que el average entre ambos equipos favorece a los de Funes.

Castellón, (6º, 66 puntos)

Se ha desinflado en las últimas jornadas con un balance de dos empates y una derrota. Después de la victoria contra el Málaga CF que le colocó por delante en la clasificación, no sabe lo que es ganar. Se la juega este domingo ante un Huesca que se agarra a un último de hilo en busca de la permanencia. Además, fuera de Castalia, donde el Castellón no ha sido un equipo especialmente regular.

La última jornada le enfrentará al Eibar. Va a ser un partido crucial por el play off. La distancia que le separa ahora de los de Beñat San José es de dos puntos. Es decir, una victoria armera podría dejar a los albinegros fuera de las eliminatorias. Es uno de esos encuentros señalados en rojo para el final de temporada.

El Castellón ocupa la sexta plaza y aún depende de sí mismo para ascender. / LaLiga

Burgos (7º, 66 puntos)

Pese a haber sumado una victoria en los últimos cinco partidos, aún cuenta con posibilidades reales de disputar el play off. Es el primero del 'resto' y necesita un pinchazo del Castellón. Se aferran a esa victoria agónica contra el Granada que les dé algo de esperanza para el final de curso. La penúltima parada la tendrán contra la Cultural Leonesa, que puede descender este mismo domingo.

En la jornada 42 les espera un Andorra que ya puso en problemas al Deportivo de La Coruña por momentos. Sin embargo, las distintas necesidades competitivas pueden marcar el signo del encuentro. Deberán prestar atención a ese Castellón-Eibar que les puede dar la sexta plaza.

Eibar (8º, 64 puntos)

Dos derrotas, una de ellas en Ipurúa contra los de Funes, le han valido para recurrir a las matemáticas en las últimas jornadas. Es cierto que venían desde muy lejos, que estaban en descenso antes de terminar la primera vuelta, pero las opciones las siguen teniendo de su mano. De hecho, ese partido frente al Castellón se antoja clave para los intereses de la parte baja del play off.

Antes, el Córdoba le espera este domingo. El equipo de Iván Ania se despidió este pasado fin de semana de las opciones de poder colarse en la sexta plaza. Un mal resultado del Eibar, unido a otros desfavorables del Castellón y el Burgos, podrían dejarles oficialmente fuera de la carrera del play off. Prácticamente, obligados a ganar.

LaLiga 'Hipertensión', una absoluta locura. Solo dos paradas más para que la temporada regular llegue a su final y todo está por decidir.