Horario confirmado para el Real Zaragoza - Málaga CF, última jornada de Segunda División

LaLiga ha anunciado este martes los horarios correspondientes a la jornada 42, la última de la temporada regular y que se celebrará mayoritariamente con horario unificado. Se reservan a modificar el horario de alguno de ellos en función de los resultados de este fin de semana, pero no va a ser uno de los implicados el Real Zaragoza-Málaga CF.

Zaragoza-Málaga CF

El equipo blanquiazul jugará en el Ibercaja Estadio el próximo domingo 31 de mayo, a partir de las 18.30 horas. Si no lo hace este fin de semana, los de Funes deberán cerrar el play off en un contexto difícil en lo emocional y es que el conjunto maño podría llegar a esa última jornada de la temporada regular con el descenso ya certificado. De hecho, en esa línea van los aires desde el Zaragoza.

No obstante, será un partido trascendental para los blanquiazules porque se jugarán con sus rivales qué plaza ocupar en las eliminatorias. El tercer y el cuarto tendrán ventaja de campo en la semifinal, pero es vital llegar a esa tercera plaza que ocupa ahora al Almería para disponer del 'factor La Rosaleda' en caso de llegar a la final.

La jornada es parcialmente unificada porque han quedado descolgados el Ceuta-Albacete y el Granada-Sporting de Gijón para el sábado. El domingo será turno también para el Castellón-Eibar, Córdoba-Huesca, Dépor-Las Palmas, Leganés-Mirandés, Almería-Valladolid, Racing de Santander-Cádiz, Real Sociedad B-Cultural Leonesa y Burgos-Andorra, además del partido del Málaga CF. Si alguno con objetivos en juego llegara sin opciones al final, podría cambiar su horario.

Próximos partidos

Jornada 41. MÁLAGA CF - Racing de Santander. Domingo 24 de mayo, 18.30 horas.

Jornada 42: Real Zaragoza - MÁLAGA CF. Domingo, 31 de mayo, 18.30 horas.