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El Racing llegará a La Rosaleda con la importante baja de Guliashvili
El delantero georgiano se fracturó el peroné y se despide del final de temporada a las puertas del partido contra el Málaga CF
En plena fiesta por el regreso a Primera División 14 años después, el Racing de Santander ha confirmado sus malos pronósticos antes de aterrizar el domingo en La Rosaleda para jugar contra el Málaga CF. El exblanquiazul José Alberto López no podrá contar con su delantero Guliashvili después de sufrir una fractura en el peroné en el encuentro que les dio el ascenso.
Guliashvili
"El jugador del Racing Guliashvili sufrió en el partido ante el Real Valladolid disputado en los Campos de Sport un traumatismo en el tobillo derecho que le obligó a abandonar el terreno de juego para dar paso a Asier Villalibre. Tras las pruebas diagnósticas realizadas, los servicios médicos del club han confirmado que padece una fractura en el peroné que le obligará a estar inmovilizado durante mes y medio", anuncia el comunicado del Racing de Santander, confirmando que dice "adiós a la temporada 2025/26 y no podrá participar en los entrenamientos colectivos hasta la próxima campaña".
El ariete georgiano, flamante fichaje de invierno con seis goles, apenas pudo disputar 23 minutos en El Sardinero. En la fiesta del ascenso saltó al césped apoyado en muletas y una bota protegiéndole el pie, por lo que las sensaciones ya le descartaban prácticamente para estas dos últimas jornadas. Con el ascenso bajo el brazo, el club santanderino luchará por la primera plaza con cuatro puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña.
Gustavo Puerta
Habrá que ver qué es lo que hace este domingo el Racing con Gustavo Puerta. El centrocampista ha sido llamado por Colombia para disputar el Mundial a partir del próximo mes de junio. Existía cierta preocupación en el Racing sobre su disponibilidad, entonces en plena lucha por el ascenso. Finalmente, será hasta el lunes 25 cuando los futbolistas puedan ser liberados, así que es una de esas incógnitas en el que podría ser su último partido con la camiseta de Santander. Su cartel es importante en muchos clubes de Europa después de su gran temporada.
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