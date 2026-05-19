Los primeros seis meses de Funes en el Málaga CF: del descenso a ser el mejor equipo de Segunda

Un 19 de noviembre, aún sin saberlo, fue el punto de inflexión de la temporada del Málaga CF. El club de Martiricos subía del filial a Juanfran Funes para tomar los mandos del primer equipo tras la destitución de Sergio Pellicer. Este martes, se cumplen seis meses del 'Funesbuque' y las conclusiones son claras: de empezar aquel Málaga CF-CD Mirandés en descenso, en el 20º puesto, a depender sí mismo el equipo blanquiazul para cerrar este domingo una de las cuatro plazas del play off.

Es la bendita realidad que vive el equipo de Martiricos esta temporada. Funes y los 'bichos' están escribiendo una página de la historia del Málaga CF. Por lo pronto por el cómo, ojalá haya que añadir el qué se ha conseguido. Sin embargo, renovación mediante hasta 2028 y liderando el proyecto mano a mano con Loren Juarros, también renovado, este grupo se ha convertido en uno de los grandes peligros del final de curso.

Loren Juarros, Kike Pérez y Juanfran Funes en la rueda de prensa tras el anuncio de renovación. / Málaga CF

El Málaga CF de Funes

Lo cierto es que el Málaga CF se ha convertido en este tiempo en el mejor equipo de Segunda División. 54 puntos le avalan en las 26 jornadas disputadas. Nadie ha conseguido mejores números en el mismo tramo. El Racing de Santander, ya ascendido, y el Deportivo de La Coruña, a un paso de Primera, se colocan por detrás con 52 y 48, respectivamente. Además, solo los de José Alberto López le empatan en número de victorias (16) y nadie ha perdido tan poco como los cuatro encuentros en los que han caído los de Martiricos.

Precisamente, esas cuatro derrotas han llegado en dos momentos muy concretos de la temporada. Las dos primeras llegaron en dos salidas seguidas frente al Mirandés (2-1) y la Real Sociedad B (2-1), sin falta de polémica arbitral, mientras que las otras dos llegaron en el final del infernal mes de abril: Almería (3-2) y Castellón (2-3). Todo lo demás ha sido una hegemonía absoluta a excepción de esos tres empates consecutivos contra Leganés (0-0), Andorra (3-3) y Dépor (1-1).

Funes conversa con Murillo en un entrenamiento del Málaga CF. / Álex Zea

Nueva identidad

Precisamente, ese 0-0 ante los 'pepineros' es el único resultado en el que el equipo blanquiazul no ha marcado desde la llegada Funes. 1 de 26, una cifra bárbara. En todo lo demás, gol tras gol hasta el punto de que un tanto más supondrá batir la mejor cifra goleadora del club, bajo esta denominación, en una temporada del fútbol profesional. Le quedan dos oportunidades como son el Racing y el Zaragoza.

Y es que le ha cambiado la cara al Málaga CF por completo. Con los mismos jugadores, la identidad sobre el césped es completamente otra, yendo a ganar cada partido con una actitud ofensiva, sin complejos e intentando trasladar todo lo que el equipo hace bien en La Rosaleda a cuando es visitante. La grandeza de la afición es una de las razones, pero también ocupa el técnico de Loja una gran cuota de responsabilidad en los llenos de Martiricos y en los multitudinarios desplazamientos.

Del filial... ¿a la historia?

Como entrenador del filial, contaba con la ventaja de haber dirigido a muchos de los futbolistas en el Atlético Malagueño. Sin embargo, está sacando la mejor versión del grupo al completo. Hay nombres que deslumbran como Chupe, Larrubia, Joaquín, Dani Lorenzo, Puga o Murillo, pero es que le ha dado un encaje espectacular a piezas como Rafa Rodríguez, Rafita o Brasanac y parece haber recuperado la continuidad fisica de Ramón y Haitam.

Si finalmente el Dépor se lleva la segunda plaza de ascenso directo, ojalá le queden a este Málaga CF seis partidos -dos de temporada regular y cuatro de play off- para obrar el milagro. Se ha vuelto casi habitual que cada entrenador rival salga en rueda de prensa a alabar a los blanquiazules. Es uno de los grandes proyectos del fútbol a ojos de todo el mundo, si el fútbol ahora se lo devuelve al club ocho años después...