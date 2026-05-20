Plantilla
Oficial: Chupe y el Málaga CF renuevan hasta 2029
El club de Martiricos cierra una ampliación de contrato brillante para retener a su gran goleador un año más de lo que tenía firmado
Noticia de importantísimo calibre en el Málaga CF. El club de Martiricos, en una jugada maestra de Loren Juarros, ha atado a Chupe, uno de los jugadores más codiciados de LaLiga Hypermotion, para permanecer en el club hasta 2029, un año más de lo que tenía firmado, después de explotar en la que es su primera temporada al completo como profesional con la friolera cifra de 22 goles, por el momento, para luchar por el ascenso a Primera División.
Aumento de la cláusula
En realidad, la gran valía de este nuevo contrato se trata del aumento de la cláusula de salida. Son muchos los equipos de Europa a los que el delantero cordobés ha causado interés, pero el club de Martiricos ha dado un golpe sobre la mesa para adelantarse a todos. Eran ocho millones los que se podían pagar por Chupe si el Málaga CF seguía en Segunda División y ahora ese precio se ha multiplicado.
El compromiso entre el equipo y el futbolista es absoluto. Es una de las piezas incondicionales de esta plantilla, el delantero titular que ha derribado la puerta del fútbol profesional con un saco importantísimo de goles. Escribe cada fin de semana una página de la historia blanquiazul con sus 22 goles, colocándose a la altura de los más grandes goleadores que se han visto en La Rosaleda.
Cumplida su palabra
Esto fue lo que dije Chupe a mediados de febrero en una entrevista a La Opinión de Málaga: "Yo no quiero escuchar rumores hasta que no sean o estén casi hechos, pero la verdad es que me gustaría escuchar al Málaga porque es el club que me ha dado la oportunidad". Y su palabra la ha cumplido. Como para no ilusionarse con un delantero de su calibre.
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