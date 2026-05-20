Renovación
Chupe, renovado hasta 2029: "Tengo claro cuál es mi pensamiento: seguir aquí en el Málaga CF"
"Estoy muy agradecido tanto a la dirección deportiva como al míster por la confianza depositada en mí", reconoció el cordobés a Loren y a Funes en las primeras palabras tras su prolongación de contrato
En la semana de la penúltima jornada de la temporada regular de LaLiga Hypermotion, cuando el Málaga CF se está jugando cerrar este domingo el play off y con tres victorias consecutivas en el bolsillo, el golpe sobre la mesa que ha dado el club de Martiricos con la renovación de Chupe tiene unas dimensiones disparatadas. Y la confianza se responde con más confianza: "Tengo claro cuál es mi pensamiento: seguir aquí en el Málaga CF", aseguró el cordobés.
Chupe se queda en Málaga
El '9' del Málaga CF seguirá un año más en La Rosaleda de lo que tenía firmado. Es una jugada maestra por parte de Loren Juarros porque es un jugador que iba a ser -y que aún puede serlo- carne de cañón en el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, el compromiso de Chupe, el tercer máximo goleador de la categoría este curso, por el proyecto es absoluto.
Tanto es así que el director deportivo es una de las personas a las que agradece este proceso: "Es una alegría inmensa después de todo el trabajo en estos cinco años, que se vean recompensados así viéndome en el club que me ha dado la oportunidad de afianzarme en el fútbol profesional y el que me ha visto crecer. Estoy muy agradecido tanto a la dirección deportiva como al míster por la confianza depositada en mí".
En unas declaraciones difundidas por el club, Chupe también reconoció: "Tengo claro cuál es mi pensamiento, seguir aquí en Málaga CF. Se está viendo en el equipo, somos muchos canteranos y nos esperan cosas bonitas", y cerró con un mensaje a la afición malaguista: "Que estén tranquilos, me quedo en casa. No hay mejor sitio para crecer que aquí".
Alegría compartida
Ha sido una noticia que no solo ha sorprendido de puertas hacia fuera, sino también de puertas hacia dentro: "Nos alegramos un montón, aparte que llevamos un montón con él. Ojalá se queda muchos años más con nosotros", decía Recio y añadía después Rafita: "Ojalá meta más goles, todavía le quedan un par de ellos". "Me alegro mucho que el '9' se quede con el '10' mucho tiempo", comentaba Larrubia e incluso Puga llegó a preguntar: "¿Pero es verdad esto?".
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