Gustavo Puerta, rumbo al Mundial, se cae del Málaga CF - Racing

El Racing de Santander llegará a La Rosaleda con otra baja más en su plantilla, además de la de Guliashvili. Esta vez tiene que ver con la preparación del Mundial 2026. El ya ascendido equipo de José Alberto López jugará este domingo sin Gustavo Puerta, uno de sus grandes futbolistas, que ya ha puesto rumbo a Colombia después de recibir la convocatoria para el gran del torneo del mundo de fútbol.

Gustavo Puerta

Lo cierto es que el equipo asturiano había intentado retener desde hace algunas semanas a su centrocampista con el objetivo de cerrar la plaza en Primera División. La FIFA había establecido este lunes 25 de mayo como fecha tope para que los equipos liberen a sus internacionales. La máxima categoría ya termina, pero LaLiga Hypermotion continúa. Sin embargo, no va a ser finalmente un problema, ya que Puerta ha puesto rumbo a su selección antes de pasar este fin de semana por Martiricos.

Es el tercer jugador de campo del Racing que más minutos ha estado sobre el césped con 2.715. Solo le han superado Andrés Martín (3.306) e Íñigo Vicente (3.162). Ha sido un futbolista capital en el centro del campo de José Alberto López, jugándolo prácticamente todo a excepción de algunos encuentros en los que estuvo de baja por la Ventana FIFA y en otros en los que estuvo sancionado por cartulinas amarillas o expulsiones.

Ni Guliashvili ni Puerta son las únicas ausencias del Racing. El equipo retomó este miércoles los entrenamientos con las bajas añadidas de Facu González y Manex Lozano. No es un partido baladí el de La Rosaleda porque se juegan la primera plaza de Segunda División y aumentar la cuantía económica que recibirán por el ascenso, además de los ingresos televisivos.

Cipenga, Castellón y Congo

Ahora bien, hay otros equipos que también tienen algunos problemas con los internacionales y el Mundial. Uno es el Castellón, en plena lucha por el play off de ascenso, limitando ahora mismo en su sexta plaza. Brian Cipenga se marchará con la República Democrática del Congo y ahora la gran pregunta es cuándo. Juegan los albinegros frente al Huesca y el Eibar en las dos últimas jornadas, y el club está trabajando para que pueda llegar al menos hasta la última jornada de la temporada regular. Es un rival directo del Málaga CF, habrá que ver qué es lo que sucede.