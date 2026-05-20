El Málaga CF recupera a pleno ritmo a Dani Sánchez

Buenas noticias en el Málaga CF. El cupo de la enfermería se va haciendo más pequeño cada vez después de la vuelta de Dani Sánchez al grupo este miércoles. El equipo de Martiricos regresó a los entrenamientos, ya pensando en el partido del Racing de Santander (domingo, 18.30 horas) con la recuperación de otro jugador del primer equipo para la convocatoria de estas dos últimas jornadas.

El lateral izquierdo ha dado portazo a la sobrecarga de los isquios. Llevaba alguna semana haciendo entrenamiento parcial y no ha sido hasta ahora cuando ha vuelto con sus compañeros con plena normalidad. Habrá que ver su disponibilidad en estos últimos partidos. Puede darle algo de rotación a Rafita en el carril, aunque el de Vélez-Málaga lo viene jugando todo en esta última parte de la temporada.

Cuatro en la enfermería

Así, ya solo quedan cuatro jugadores de la enfermería: Dorrio, Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha). El único que podría volver antes del final de temporada, si el equipo consigue alargar el curso lo máximo posible, es el extremo vasco. Mientras tanto, continúan con su proceso de recuperación, a la vez que Arriaza y Juani siguen siendo los jugadores de La Academia que participan con el primer equipo.

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Este jueves, a partir de las 10.30 horas, será la antepenúltima sesión del equipo a las puertas del Racing de Santander. Quedarán por delante entrenamientos muy importantes. En juego está asegurar el play off y, en función de lo que haga el Deportivo de La Coruña, soñar en esa última jornada frente al Zaragoza. Por el momento, solo queda pensar en el equipo de José Alberto López este domingo.