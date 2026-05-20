Los 'Seis Fantásticos' del Málaga CF vuelven dos meses después

Han pasado dos meses desde aquel Cádiz 0-3 Málaga CF. En la memoria queda una de las primeras partes más dominantes que se le recuerdan al equipo en los últimos años. Sin embargo, aquella clase magistral de fútbol en el derbi andaluz acabó iniciando un período en el que Funes no ha podido contar con los 'Seis Fantásticos' al completo... hasta este domingo contra el Racing de Santander.

Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor, Joaquín, Larrubia y Chupe forman una parte muy importante del núcleo duro del Málaga CF. Si el técnico blanquiazul ha podido elegir en el once con libertad de sistemas y de molestias, ellos han sido la opción elegida mayoritariamente. El problema es que no han coincidido en el campo desde aquel encuentro en el Financial JP Estadio y podrían volver a reunirse este fin de semana. Al menos, todos están disponibles.

Larrubia, Dotor, Chupe, Izan y Murillo, frente al Cádiz. / LaLiga

Parte de lesiones y sanciones

Fue Dotor quien inauguró un impresionante parte médico. El madrileño se marchó de Cádiz con una subluxación acromioclavicular de grado II en el hombro, a lo que hay que sumarle un partido de sanción. Más adelante, Dani Lorenzo sufrió en Andorra una lesión en el sóleo y a los pocos días Larrubia se tuvo que apartar del grupo por una fractura del escafoides de su pie izquierdo, a lo que hay que añadir otro partido de sanción para Izan Merino.

Es decir, Dotor se ha perdido Leganés, Andorra, Deportivo y Ceuta; Dani Lorenzo no estuvo en Deportivo, Las Palmas, Almería, Castellón, Eibar y Sporting; Larrubia se quedó fuera de Las Palmas, Almería y Castellón; mientras que Izan Merino no pudo estar frente a Las Palmas. Bajas muy señaladas para el funcionamiento del equipo y que algunas han coincidido incluso en el tiempo.

Chupe y Joaquín

Los únicos que se han librado, físicamente y en cuanto a sanciones, han sido Chupe y Joaquín. De hecho, se han convertido en los dos jugadores más en forma del equipo en este tramo final, echándose al grupo a la espalda para suplir otras ausencias. El cordobés está en plena lucha por el pichichi con 22 goles, mientras que el malagueño de Miraflores afronta su mejor temporada en lo personal con cinco goles y seis asistencias.

Eso sí, hay que recordar que Joaquín y Larrubia están al filo del abismo. Si reciben una cartulina amarilla frente al Racing de Santander o el Zaragoza, se perderán un partido. Incluso si la ven en el Ibercaja Estadio, se quedarían fuera del hipotético primer partido de play off. Así que es otra situación que hay que manejar en este final de temporada porque son imprescindibles.

Paso adelante de los recambios

La buena noticia es que, durante esta suplencia, muchos jugadores han aprovechado para dar un paso adelante. Parece difícil sentar en estos momentos a Rafa Rodríguez, titular en Ceuta y asistente en el primer gol de Chupe. Además, robó un balón que acabó en el segundo tanto del cordobés, así como hizo frente al Sporting para entregarle a Joaquín el derechazo que acabó en victoria en La Rosaleda.

Adrián Niño, por ejemplo, es casi garantía de éxito cuando sale desde el banquillo. Es un privilegio que un jugador como él, saliendo mayormente como suplente, acumule 11 goles en LaLiga Hypermotion. Ramón y Brasanac vienen haciéndose un hueco también en el centro del campo, Ochoa ha sido por momentos importante en la banda izquierda, mientras que Lobete y Haitam van sumando minutos.

Dani Lorenzo fue el último en volver de su lesión. / LaLiga

¿De vuelta ante el Racing?

La mejor de las noticias para Funes es volver a contar con sus 'Seis Fantásticos'. El primer paso es que estén todos disponibles y lo van a hacer de cara al Racing de Santander dos meses después. ¿Como titulares? Izan Merino, Dani Lorenzo, Larrubia, Joaquín y Chupe salieron como titulares en Ceuta, a la vez que Rafa Rodríguez suplió a Dotor por ese ciclo de sanción.

Habrá que ver si vuelven a tomar el mando del Málaga CF este domingo con el gran objetivo de cerrar el play off a la primera de cambio. El momento requiere a los mejores sobre el césped de La Rosaleda.