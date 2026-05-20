La catarsis de Ramón: "Siempre he tenido la convicción de que voy a triunfar en el Málaga CF"

Ramón Enríquez compareció este miércoles a las puertas del Racing de Santander. Había hablado después de algún partido, pero no ante los medios con total tranquilidad. Es uno de los grandes nombres del final de temporada del Málaga CF, de vuelta tras un infernal calvario de lesiones, y sus palabras son claras: "Si el míster lo decide, ya estoy preparado", aunque reconociendo que es positivo el control de cargas.

"Creo que es positivo que en los últimos partidos haya jugado más de 45 minutos, soportando cargas. Es un gran trabajo del cuerpo médico y el cuerpo técnico. El equipo está en un gran momento. No es importante ser titular o no, lo importante es estar bien con el balón y físicamente. Si el míster lo decide, estamos preparados".

Trabajo en la sombra

Antes, ha tenido que pasar por un momento de recuperación constante: "Tanto en los momentos malos como los buenos, soy muy lineal. En una carrera pasan estas cosas, las lesiones. Me ha tocado vivirlas de manera muy seguida. Estoy muy orgulloso del trabajado realizado. Muy agradecidos a los fisios, a los doctores, al readaptador, al cuerpo técnico que me permite tener mis momentos. Es importante controlar la carga de minutos, la de esfuerzos. Tengo que seguir en la sintonía de los últimos partidos, seguir adelante".

Desde aquella lesión el mes de abril de 2022, "siempre he trabajado muy duro en la sombra". Ahora, ha tenido la suerte de llegar en un momento en el que es muy "consciente de lo que venía, de lo que iba a luchar el equipo. Estamos en un gran momento, felices y contentos. Hay que seguir en esa sintonía y disfrutar de todo". "En los malos momentos no hay que ser ni fuerte ni débil mentalmente. He tenido la fortaleza en cada momento y cada lesión para afrontarla con dos cojones. Siempre he tenido la convicción de que voy a triunfar aquí. Es tener una línea clara de trabajo", añadió.

Ramón es uno más en el tramo final de la temporada. / Málaga CF

Nivel top desde el banquillo

La buena noticia es que el Málaga CF recupera a su capitán sobre el césped: "Un capitán es un capitán siempre, no solo cuando las cosas van bien, lo es más en los malos momentos. Gracias a los que no participan el equipo está así. Ahí es cuando más fuerte tienes que ser, cuando no juegas. Los demás capitanes hacen un trabajo excepcional. La clave del equipo es la unión en todos los momentos".

Y es que Funes recupera con él a un centrocampista diferencial en Segunda División. Un completo lujo que pueda alternar entre Dani Lorenzo y Ramón, controlar la carga física de ambos, y mantener siempre sobre el césped un faro nivel élite. "Si tenemos la suerte de mantener el bloque y mantener la idea de juego, construiremos una identidad, lo vemos en equipos de Primera. Vamos a desarrollar personalidad como equipo para esperar cosas muy bonitas", sentenció.