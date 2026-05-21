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Final de temporada

Chupe pone el foco en el ascenso del Málaga CF: "Quedan cosas muy bonitas y lo vamos a conseguir"

"El malaguismo estaba pendiente de lo que podía pasar, yo he demostrado con hechos, he renovado y estoy donde quiero estar", añadió sobre su continuidad hasta 2029 en el Málaga CF

Chupe señala la bandera del Málaga CF tras la rueda de prensa de renovación.

Chupe señala la bandera del Málaga CF tras la rueda de prensa de renovación. / Álex Zea

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Chupe es un jugador de pocas palabras en rueda de prensa, más dispuesto a hablar sobre el terreno de juego con sus 22 goles y cinco asistencias, pero no dejó lugar a demasiadas especulaciones después de renovar con el Málaga CF hasta 2029. Puede pasar cualquier cosa estos meses y años, pero el cordobés lo tiene claro: "El malaguismo estaba pendiente de lo que podía pasar, yo he demostrado con hechos, he renovado y estoy donde quiero estar".

Objetivo: ascenso

Su renovación, precisamente, llega en un momento de la temporada en el que el equipo se está jugando el ascenso, vía directa o play off, y es en lo único que piensa el goleador cordobés con dos jornadas de la temporada regular de LaLiga Hypermotion: "Estoy donde quiero estar. Tengo que estar centrado en el final de temporada, quedan cosas muy bonitas y lo vamos a conseguir".

Su optimismo es patente, aunque compartido con el resto del vestuario: "Me encuentro con mucha ambición. Se demuestra cada fin de semana que jugamos y nos divertimos. Queremos disfrutar de cada día, tenemos cosas bonitas por delante". Si va a seguir en Martiricos el próximo curso con independencia de la categoría, transmitió en todo momento tranquilidad y compromiso con el club blanquiazul: "Ha quedado visto".

Final de temporada

"Tenemos que estar centrados en el final, nos jugamos mucho para alcanzar el objetivo y conseguir lo que queremos", no dejaba de insistir, más que en las palabras de su renovación. En realidad, es el único foco que tiene ahora por delante: "Lo hemos hablado. A veces nos paran y es un orgullo porque se nota que haces bien las cosas".

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Y lo hace en una temporada que se ha tomado muy en serio en lo personal y que tantos resultados está dando con sus 22 goles y cinco asistencias: "Aparte de entrenar, está la nutrición y el preparador personal. He dado un cambio muy grande. Trabajas cosas que aquí no tienes tiempo o no tienes suficientes personas con un grupo tan grande, pero es para sacar mi mejor versión".

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