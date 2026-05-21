Chupe pone el foco en el ascenso del Málaga CF: "Quedan cosas muy bonitas y lo vamos a conseguir"

Chupe es un jugador de pocas palabras en rueda de prensa, más dispuesto a hablar sobre el terreno de juego con sus 22 goles y cinco asistencias, pero no dejó lugar a demasiadas especulaciones después de renovar con el Málaga CF hasta 2029. Puede pasar cualquier cosa estos meses y años, pero el cordobés lo tiene claro: "El malaguismo estaba pendiente de lo que podía pasar, yo he demostrado con hechos, he renovado y estoy donde quiero estar".

Objetivo: ascenso

Su renovación, precisamente, llega en un momento de la temporada en el que el equipo se está jugando el ascenso, vía directa o play off, y es en lo único que piensa el goleador cordobés con dos jornadas de la temporada regular de LaLiga Hypermotion: "Estoy donde quiero estar. Tengo que estar centrado en el final de temporada, quedan cosas muy bonitas y lo vamos a conseguir".

Su optimismo es patente, aunque compartido con el resto del vestuario: "Me encuentro con mucha ambición. Se demuestra cada fin de semana que jugamos y nos divertimos. Queremos disfrutar de cada día, tenemos cosas bonitas por delante". Si va a seguir en Martiricos el próximo curso con independencia de la categoría, transmitió en todo momento tranquilidad y compromiso con el club blanquiazul: "Ha quedado visto".

Final de temporada

"Tenemos que estar centrados en el final, nos jugamos mucho para alcanzar el objetivo y conseguir lo que queremos", no dejaba de insistir, más que en las palabras de su renovación. En realidad, es el único foco que tiene ahora por delante: "Lo hemos hablado. A veces nos paran y es un orgullo porque se nota que haces bien las cosas".

Y lo hace en una temporada que se ha tomado muy en serio en lo personal y que tantos resultados está dando con sus 22 goles y cinco asistencias: "Aparte de entrenar, está la nutrición y el preparador personal. He dado un cambio muy grande. Trabajas cosas que aquí no tienes tiempo o no tienes suficientes personas con un grupo tan grande, pero es para sacar mi mejor versión".