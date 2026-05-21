Loren: "Ahora ha sido la voluntad de Chupe renovar con el Málaga CF"

Día de gala en el Málaga CF. Además del traje con el que se presentó el gran protagonista de la jornada, Chupe ocupó todas las miradas después de anunciar su renovación hasta 2029. Estuvo acompañado de su familia y sus agentes, así como compañeros como Larrubia, Joaquín, Montero, Pastor e Izan Merino. No obstante, además de desvelar Loren Juarros que ha sido el deseo del jugador, el cordobés se encargó de calmar su futuro: "Se ha demostrado que tenéis que estar tranquilos".

Deseo del jugador

"Muchas gracias, Carlos, por tu voluntad y tu compromiso. Lo hablábamos con tus agentes y tu familia. El club ejecutó una opción unilateral en su momento y ahora ha sido voluntad tuya para llevar al Málaga CF a lo más alto posible. Gracias y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Ha ido rápido y bien, desearte que sigas con la misma fuerza. Con el compromiso de tus compañeros, llegado a donde queráis con la temporada que nos estáis brindando. Gracias a Carlos, a la familia y a la empresa por ver el Málaga CF como un sitio en el que pueda continuar", abrió la rueda de prensa el director deportivo.

Reconoció Chupe que es una negociación que se lleva gestando en el tiempo, aunque él no quiso "saber nada hasta última hora, me quedé al margen" y añadió como punto clave de su discurso: "Quise renovar por la apuesta que hace el equipo por los canteranos. Es el equipo que me ha dado todo, la oportunidad de debutar y afianzarme".

Larrubia, Pastor, Joaquín y Montero acompañaron a Chupe en su rueda de prensa. / Álex Zea

Funes y el vestuario

También ocupa un lugar importante Funes en todo este proceso. "Llevo con Funes cuatro años. La confianza que me transmitió el primer día es la misma que me da ahora". Al igual que el vestuario, que estuvo con él en un día tan importante: "Me da mucha alegría. Somos una familia fuera y dentro. Ya llevamos tres años con este vestuario. Los grandes grupos consiguen grandes cosas".

No obstante, Loren quiso desmarcarse en todo el momento de lo que puede pasar en verano: "Lo que ha demostrado Chupe es su compromiso en este equipo. Certezas no hay ninguna y barreras se tiran continuamente. Somos conscientes, pero lo más importante es el compromiso de Carlos para estar el máximo tiempo posible y ser capaz entre todos, lo más rápido posible, a llevar al Málaga a donde se merece estar. Es muy difícil adivinar el futuro en el fútbol profesional".

Futuro de Chupe

Tampoco quiso dar datos sobre la cláusula, que sí crece conforme a la anterior -ocho millones de euros en Segunda-, aunque le quitó valor: ¿Blindar? Él piensa que puede jugar con el Málaga en Primera. Cuando un jugador no quiere estar, las cláusulas no valen para nada. Lo importante es que las voluntades han coincidido en renovar para la tranquilidad de todos".

Y concluyó: "Creo que fruto de esa sinergia, esa empatía, el calado del modelo del club está facilitando las cosas, se sienten parte de este proyecto. Eran importantes antes de llegar al primer equipo, porque esto se genera con el tiempo en La Academia, pero ahora tienen la visión de decir que quieren estar aquí. Esa confianza, la sensación de cordialidad claro que ayuda en las negociaciones. Muy importante es la voluntad de ellos. El fútbol sabemos lo que es, la polarización. Convencer a estos chicos de que el Málaga CF es el sitio en el que estar es algo que el club tiene que cuidar mucho".