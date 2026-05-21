Los números que justifican la renovación y la jugada maestra del Málaga CF, Loren y Chupe

El Málaga CF y Chupe se han colocado en el centro de la diana del fútbol español. Uno de los delanteros más codiciados de LaLiga Hypermotion, con un cartel que deja clarísimo que va a jugar en Primera más pronto que tarde, va a seguir en el Málaga CF hasta 2029 en una jugada maestra ejecutada por parte de Loren Juarros. Si a nivel de sensaciones ya es un acierto, los números refuerzan el éxito de la apuesta que han hecho tanto el club como el jugador.

Hay casualidades en el mundo del fútbol, pero este movimiento está lejos de serlo. Fue en marzo cuando el club anunció la renovación conjunta del director deportivo y de Funes, y dos meses después es el máximo goleador del equipo quien ‘reabre’ la pasarela después de una operación de pico y pala. Lo va a hacer con un salario que le coloca entre los más importantes y con una cláusula que también aumenta de cara a equipos que quieran llamar a la puerta.

Chupe celebra con La Rosaleda uno de los 22 goles de la temporada. / Gregorio Marrero

Goleador infranqueable

Lo cierto es que Chupe tiene 21 años y parece que lleva toda la vida levantando a La Rosaleda de su asiento, pero la realidad, aunque asombre, es que apenas es su primera temporada al completo en el fútbol profesional. De la mano de Sergio Pellicer, debutó en septiembre de 2024 con minutos residuales ante el Granada y no fue hasta enero de 2025 cuando derribó la puerta del primer equipo con un gol para empatar frente al Deportivo de La Coruña.

Esa segunda mitad de curso le valió para ascender al Atlético Malagueño y para ser decisivo a la vez en la permanencia del Málaga CF en Segunda. No obstante, ni el más optimista se habría imaginado algún escenario similar a los 22 goles que suma hasta el momento, además de cinco asistencias. ¡Con 21 años! Tiene dos jornadas más para elevar las cifras en el final de la temporada regular y un hipotético play off en el que ojalá rememore al que firmó su compatriota Roberto, ahora con destino a Primera.

Tal es el peso histórico que está cogiendo Chupe, en una temporada y media, que se encuentra a un paso de estar entre los 10 mejores goleadores de la historia del Málaga CF. De hecho, le valdrá un gol para igualar el triple empate de Eliseu, Santa Cruz y Rondón. En lo que se refiere a este curso, está a cuatro de igualar los 26 que marcó Catanha en la temporada 1998/00 y en un horizonte más lejano está Pedro Bazán, del CD Málaga, con 29 en la 1947/48, 26 en la 1948/49 y 25 en la 1951/52

Más allá de los números

Es un movimiento que va mucho más allá. Ha sido un grito a viva voz de que si alguien quiere llevarse al jugador este verano, primero tiene que convencerle de que en algún sitio va a estar mejor que en el Málaga CF. No se besa el escudo para que quede mejor la foto ni tampoco va diciendo por gusto en cada entrevista que su sueño es devolver al club a Primera División.

Y va a jugar en la máxima categoría, pero quiere hacerlo con los colores que le han llevado hasta el fútbol profesional. ¿Ya? Tiene junto a sus compañeros y amigos la oportunidad de hacerlo si consigue el ascenso a final de esta temporada. Sin embargo, parece que el camino y la exigencia de hacerlo inmediatamente se relajan, aunque sean un poco, si esta renovación de Chupe puede convencer a otros jugones de poder intentarlo un segundo año si no se consigue en este mes de junio ante un posible desmantelamiento.

«Demostración de compromiso y confianza mutua»

Muchísimo mérito, otra vez, para la mano de Loren Juarros. Reconocido por todos los jugadores en este tipo de situaciones, ha vuelto a darle otra vuelta al proyecto. Aseguraba en sus comparecencias que lo más difícil era mantener el colectivo y esto del cordobés es una demostración de intenciones para el resto de jugadores.

«La renovación de Chupe supone una demostración de compromiso y confianza mutua en un momento decisivo de la temporada. El ariete cordobés ha querido reafirmar su apuesta por el Málaga CF en el instante de mayor exigencia competitiva, priorizando la continuidad de un proyecto y de un sentimiento por encima de cualquier otra circunstancia», explica el club en el anuncio de la renovación. Y con eso, no hay mayor motivación que ir a por todas en estas últimas semanas de competición.