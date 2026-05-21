La Rosaleda se prepara con previsión de récord para el Málaga CF - Racing de Santander

La Rosaleda lleva gestando varios días un ambiente inigualable para el Málaga CF - Racing de Santander de este domingo (18.30 horas). Es la penúltima jornada de la temporada regular, el último partido confirmado de este curso en Martiricos y la primera oportunidad de confirmar una de las cuatro plazas para luchar en el play off... como mínimo. Sin embargo, las entradas volaron en cuestión de un día y el club de Martiricos se prepara una de sus mejores asistencias en años.

El Málaga CF no había colgado hasta ahora el cartel de 'no hay billetes'. Se habían quedado pendientes algunos abonos liberados, pero el lleno de este domingo es absoluto. Es absolutamente imposible comprar una entrada, hay aficionados pidiendo por redes sociales, pero La Rosaleda estará hasta los topes con mosaico incluido esta vez mientras suene el himno del club.

Derribar muros

Lo más previsible es que caiga la barrera de los 29.000. El récord de este curso en clave blanquiazul es de 28.601 en el encuentro frente al Castellón. Parece claro que se va a superar. Algo más difícil va a estar la cifra de 29.680 que estableció el Deportivo de La Coruña como récord esta temporada en LaLiga Hypermotion, pero nada es imposible para una afición que persigue, como mínimo, el play off.

Tal es el ambiente que se espera en La Rosaleda que podría superar en cifras a las eliminatorias de ascenso a Segunda División: 29.042 en la semifinal contra el Celta Fortuna y 29.103 ante el Nàstic de Tarragona. Si Martiricos tembló -con todas las letras- aquellos dos días, este fin de semana va a ser una caldera absoluta. Se juega mucho el equipo pudiendo dar un paso de gigante en este final de campaña.

El Málaga CF - CD Castellón marca el récord de la temporada en clave blanquiazul. / LaLiga

30.372 como gran récord

Un buen registro implicaría superar los 27.275 del play off de ascenso a Primera contra el Deportivo de La Coruña hasta el punto de marcar la mejor cifra de espectadores desde la temporada 2015/16, aún en Primera División. Entonces, fueron 30.372 contra el Real Madrid el 21 de febrero de 2016. Desde entonces, La Rosaleda vistió sus mejores galas ante el Nàstic de Tarragona con aquel 2-1 y este domingo puede mejorar sus números más recientes.

Recibimiento

El ambientazo está asegurado. Desde las 16.30 horas, la afición ha quedado concentrada en la recta de Tribuna para recibir al autobús del Málaga CF. El último contra el Castellón dejó imágenes inolvidables hasta el punto que los jugadores quisieron entrar a pie al estadio de La Rosaleda para tener contacto con el malaguismo. La Rosaleda tiene una gran oportunidad en su mano y no va a fallar como no lo ha hecho a lo largo de la temporada.