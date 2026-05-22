La carambola que puede mandar al Málaga CF a Primera División vía ascenso directo

Esta temporada de Segunda División, a dos jornadas de su final, apunta a tener uno de sus cierres más igualados. Con el Deportivo de La Coruña a un paso de acompañar al Racing en Primera por la vía rápida, Almería, Málaga CF, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar se juegan las cuatro plazas del play off. La igualdad es absoluta, tanto que cómo se resuelven dobles, triples o cuádruples empates puede ser vital para cualquier equipo, especialmente para un Málaga que se acoge a una carambola de 75 puntos para subir a Primera el 31 de mayo.

Average empatado

¿Cómo se resuelve un empate? La primera vía es la del average entre dos rivales, según el resultado de los partidos que hayan disputado en la temporada regular. El Málaga CF se lo tiene ganado a Deportivo, Las Palmas -por eso va cuarto el equipo de Martiricos, empatados a 69 puntos-, Burgos y Eibar, mientras que lo tiene perdido con el Castellón. El ‘gran’ problema es el del Almería, igualado después del 2-1 en La Rosaleda y el 3-2 del UD Almería Stadium.

En ese caso, habría que atender a la diferencia entre los goles marcados y los goles encajados durante todo el transcurso de la competición. En este momento, con dos jornadas para el final, los de Funes saldrían vencedores por el +21 que mantienen por el +19 de los de Rubi.

Ahora bien, si también llegaran empatados en esa circunstancia, habría que ir a la casilla de goles marcados. Quien tenga mayor número de dianas quedará por encima en el desempate. Ahí saldría beneficiado el equipo rojiblanco (79 goles) por encima del de Martiricos (72).

El Castellón es el único de los rivales con el que el Málaga CF tiene el average perdido. / LaLiga

Triple empate

Otro caso bien distinto es si la igualdad se produce entre tres o más equipos. Ahí, cómo se resuelve es de otra forma muy diferente. Se hace una pequeña liguilla entre aquellos rivales que estén igualados a puntos y se pone el foco en los resultados que hayan tenido exclusivamente en esos partidos disputados.

El primer factor de desempate es la puntuación obtenida según las victorias, los empates y las derrotas entre esos equipos. Si se mantiene el empate entre varios contendientes, habría que mirar la diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los encuentros disputados entre los equipos que permanezcan aún igualados. Como penúltimo recurso estaría la diferencia de goles anotados y encajados a lo largo de la temporada y como último saldría vencedor quien haya marcado más goles en LaLiga Hypermotion.

Carambola del ascenso directo

Hay una conjetura muy extraña que ayuda a explicar toda esta situación y a la que el malaguismo debe prestar mucha atención con la implicación del ascenso directo. Hay un escenario que coloca al Málaga CF en la ansiada segunda posición: un cuádruple empate con Dépor, Almería y Las Palmas a 75 puntos. Los gallegos deberían sumar un punto de los últimos seis, el indálico cuatro y blanquiazules y canarios hacer pleno de victorias.

¿Por qué saldría beneficiado el Málaga CF? Como explica el reglamento para desempatar, hay que quedarse con los resultados que han tenido entre sí estos cuatro equipos. Así, los de Funes sacarían 13 puntos, los de Luis García y los de Rubi estarían empatados a siete -teniendo que en cuenta que Las Palmas en la última jornada hipotéticamente ganaría en Riazor para que se produzca el cuádruple empate- y los de Antonio Hidalgo se quedarían con seis. Entonces, los ‘bichos’ serían de Primera División por la vía directa.

En ese caso, habría que desempatar entre Las Palmas y Almería. Los rojiblancos se impusieron 0-1 y perdieron el pasado fin de semana 1-2 en casa. Es decir, 2-2, sigue el empate. Por lo que habría que mirar la diferencia de goles de toda la temporada y ahí es donde salen ganando los andaluces (+19) sobre los canarios (+16), al menos en este momento.

No obstante, no es el único resultado favorable para los de Funes. Cualquiera de las combinaciones con triples empates deja al Málaga CF en la segunda plaza. Es la consecuencia de haber sido muy fiable contra rivales directos.

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Dos últimas jornadas

En definitiva, parece que todo está hecho, pero queda aún mucha tela que cortar. A partir de las 18.30 horas del domingo, la parte alta de LaLiga Hypermotion entrará en la penúltima jornada y La Rosaleda, pase lo que pase en el resto de estadios, debe brindarle al Málaga CF los tres puntos para confirmar el play off.