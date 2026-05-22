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Funes, sobre la renovación de Chupe con el Málaga CF: "Es muy bonito ver que se mantendrán juntos estemos donde estemos"
El técnico lojeño subrayó que la estabilidad del bloque y la continuidad de los jugadores multiplica la competitividad del equipo
La renovación de Chupe ha sido una de las noticias más celebradas en clave malaguista durante la semana previa al duelo ante el Racing de Santander. En la rueda de prensa anterior al encuentro de este domingo (18.30 horas), el técnico del Málaga CF, Juanfran Funes, quiso poner en valor tanto el compromiso del delantero como la apuesta del club por mantener una base sólida de futuro.
Importancia de la continuidad
El técnico lojeño destacó la importancia de asegurar la continuidad de uno de los futbolistas con mayor proyección del equipo y de toda la Segunda División. “Para un entrenador, imagínate lo que significa poder tener a un jugador como Chupe. Es un acto de compromiso por su parte. Estos actos de compromiso que estamos viendo de nuestros jugadores nos van a dar la oportunidad de poder seguir un plan que tenemos establecido.”, explicó Funes.
Comparación con el Racing
Además, el entrenador comparó la situación del Málaga con la evolución reciente del Racing de Santander, rival de este fin de semana y primer ascendido a la máxima categoría este curso, señalando que el conjunto cántabro ha logrado recoger los frutos de una planificación sostenida en el tiempo. “Dicen que el que la sigue la consigue. Año tras año han sido capaces de mejorar la clasificación”, apuntó.
Estabilidad del bloque
En ese sentido, Funes remarcó que una estructura sólida es clave para aumentar la competitividad del equipo. “Hay una parte fundamental en mantener a los mismos mucho tiempo. Esa estabilidad del bloque hace que la competitividad que eres capaz de mantener como equipo se multiplique. Esa parte la están entendiendo muy bien.”, afirmó.
Un vestuario unido
El técnico terminó dejando una reflexión que resume el sentir del vestuario y del club tras la continuidad del '9' del Málaga CF: “Ellos se han dado cuenta de que, si se mantienen juntos, pueden hacer mucho más. Es muy bonito ver que se mantendrán juntos pase lo que pase y estemos donde estemos, y ese acto de Chupe creo que es muy bonito por eso”.
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