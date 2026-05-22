LaLiga Hypermotion
Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Racing de Santander en La Rosaleda
Los de Juanfran Funes reciben a los de José Alberto López en la jornada 41 de LaLiga Hypermotion
El Málaga CF regresa a su fortín blanquiazul para librar la penúltima batalla de la fase regular. Los de Juanfran Funes afrontan el último partido confirmado en Martiricos precisamente con la intención de certificar, mínimo, una de las plazas al play off.
El Racing de Santader de José Alberto López será el rival a batir en un mayo que lleva tres victorias encadenadas por parte de los Funes. Los cántabros aterrizan en la Costa del Sol habiendo picado el billete a Primera División, 14 años después, de forma directa.
Horario
El duelo correspondiente a la jornada 41 de la categoría de plata se celebrará este domingo, 24 de mayo, a partir de las 18.30 horas. La Rosaleda tendrá un lleno total. El malaguismo disfrutará de un recibimiento previo al encuentro y de un mosaico mientras suene el himno instantes antes de que la pelota eche a rodar en busca de sellar el play off.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.
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