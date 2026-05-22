José Alberto López, técnico del Racing: "En Málaga fui a un proyecto de dos años y se terminó en siete meses"

El Racing de Santander es el próximo rival del Málaga CF. Los cántabros visitarán La Rosaleda este domingo (18.30 horas), ya ascendidos a Primera División, en un choque decisivo para la pelea de los blanquiazules por el ascenso. El exmalaguista José Alberto López, técnico de los racinguistas, analizó la cita este viernes en la rueda de prensa previa, además de hablar sobre su pasado en Martiricos.

¿Cómo se vuelve a la competición después de esta semana?

"Bueno, lo lógico, ¿no? Pasar una semana disfrutando de un logro como el que se ha conseguido, pues es lo normal. No creo que hayamos hecho nada extraordinario. Pero bueno, a partir del miércoles ya nos ha tocado volver a la rutina, volver a trabajar, volver a preparar lo mejor posible el partido de este domingo. Un partido precioso, en un escenario extraordinario y vamos con las ganas de salir campeones de La Rosaleda".

¿Cómo se consigue motivar a los futbolistas ahora?

"Pues en el mismo autobús del domingo ya varios jugadores me decían que tenemos que ser campeones y esa es nuestra motivación. Hemos sido líderes durante todo el campeonato y ahora lo importante es ser líderes cuando termine el campeonato y todo el equipo está muy concienciado en que así sea".

Málaga, ¿peor momento de su carrera?

"En Málaga fui a un proyecto de dos años, se terminó en siete meses. Yo estoy súper agradecido de haber estado en un gran club, porque Málaga es un gran club. De haber vivido en una maravillosa ciudad al cual le tengo un cariño especial. Voy todos los años en vacaciones. Siempre paso por allí a ver a mis amigos, que tengo unos cuantos. Es un club al que guardaré cariño toda mi vida".

José Alberto López dirigió al Málaga CF. / MalagaCF

Juanfran Funes

"Tenemos muy buena relación porque era el entrenador que estaba en el filial cuando estuve allí. Hemos mantenido cierta relación. Además, hay gente del staff que sigue trabajando allí, que estuvo conmigo y a la cual le tengo un gran cariño y un gran respeto profesional.

Nadie mejor que Funes conoce a los jugadores de la cantera del Málaga. Son jugadores que han pasado por sus manos en el filial. Son jugadores que ha visto crecer y jugadores de un talento descomunal. A mí no me sorprende absolutamente nada lo que están haciendo ahora mismo. Creo que es lo normal, porque tienen jugadores de una talla más alta de la propia segunda división.

Ahí tenemos a Chupe, a David Larrubia, que lo tuve yo cuando era muy joven y ha pegado un salto brutal. Me alegro mucho por él. Dani Lorenzo, que debutó conmigo siendo juvenil y ahí está teniendo un crecimiento brutal. Izan Merino, que es un chaval que creo que ha dado un rendimiento sensacional, tanto como mediocentro como las veces que ha jugado de central. Todos ellos, no me quiero olvidar de nadie. Joaquín, que está resurgiendo también esta temporada. Creo que son jugadores que tienen un nivel muy alto, un nivel de Primera División y estoy seguro de que van a pelear para conseguirlo".

¿Ganas de que acabe ya esta temporada?

"Yo a la gente la veo con ganas todavía de seguir disfrutando de esta temporada. Creo que hemos formado un grupo formidable y ha sido la clave del éxito, es el grupo que teníamos. Hemos tenido éxito a lo largo de todas y cada una de las celebraciones que se han hecho durante la semana.

Hemos formado un grupo casi irrepetible pero la suerte que tenemos es que parece que cada temporada siempre acabamos con el mismo discurso y llega la siguiente y es todavía incluso mejor. Feliz de haber formado esto, orgulloso, porque a mí lo que más orgullo me genera como entrenador es crear un grupo como el que tenemos y ha sido un año extraordinario en ese sentido. Me lo han puesto muy sencillo".

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¿Objetivo de que Andrés sea el pichichi?

"Los retos que nos hemos marcado son más colectivos que individuales. Por ejemplo, hay otra cosa que es superar la barrera de los 80 puntos, ascender con más de 80 puntos. Pero evidentemente también nos haría muchísima ilusión el que ayudara a que Andrés pueda ser pichichi. Pero en este grupo y en este equipo, incluido a Andrés, todo el mundo ha antepuesto el colectivo a las situaciones individuales. Si lo puede ser, seguro que lo vamos a celebrar todos porque al final un objetivo individual en el fútbol no tiene mucho sentido. Lo importante es el grupo y el equipo quiere ayudar a que Andrés marque los máximos goles posibles porque es un jugador muy importante para nosotros".