Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, antes de recibir al Racing: "Mientras haya posibilidades de todo, no vamos a hacer cuentas de nada"

El Málaga CF recibe este domingo (18.30 horas) al Racing de Santander, primer ascendido a la máxima división española de fútbol esta temporada. Juanfran Funes, entrenador del conjunto blanquiazul, habló este viernes en la rueda de prensa previa. El técnico lojeño analizó la actualidad de su equipo, así como lo que significa la renovación de Chupe hasta 2029, y del rival en la que será la penúltima cita de la fase regular de la Liga Hypermotion.

El Málaga CF volvió al césped del Anexo este lunes. / Málaga CF

Tener cerca un objetivo de hace 7 años

"Bueno, creo que el domingo tenemos que centrarnos en jugar muy bien para intentar ganar el partido. Mientras haya posibilidades de todo, no vamos a hacer cuentas de nada. La única cuenta que nos vale es hacerlo bien para intentar sumar de tres puntos. Focalizarnos en hacer un gran encuentro. Felicitar una vez más al Racing por su ascenso. La gente cree que viene de vacaciones a la Costa del Sol y es un equipo que está luchando por ser campeón de Segunda División".

Segundo mejor equipo fuera de casa

"El segundo mejor visitante y el mejor equipo de la Liga. Son un auténtico equipazo, lo han demostrado, una auténtica máquina de hacer fútbol y goles. Es difícil visualizar un 0-0 el domingo. El reto es ser capaces de mantenernos en el plan a pesar de que los goles por ambas partes vayan llegando. Creo que, según las características de ambos equipos, es uno de los partidos más preciosos de la temporada y de los últimos años".

¿Cómo está el equipo?

"Esa es nuestra intención: ir a cada partido como si fuese el último. Mantener la concentración, sabemos el nivel de dificultad que se nos puede plantear. Contar con cuantos más jugadores, mejor. Excepto la baja de Dorrio, Juanpe y Luismi, los que llevan todo el año… Los demás están disponibles para nosotros y eso es una gran noticia. Con muchas ganas de hacer un gran partido el domingo para que todos podamos disfrutarlo".

¿Semana diferente?

"Nosotros, en la perspectiva en la que ponemos al Racing, y creo que nos equivocaríamos si fuese otra, vemos a jugar contra un equipo que viene a ganar el campeonato. Las combinaciones entre Íñigo Vicente y Andrés Martín te demuestran que, si esos jugadores están en el campo, no dudéis de que es una declaración de intenciones. Vienen a ganar el partido y que venga a ganar el partido el mejor equipo de la competición pone una gran dificultad al encuentro. El lunes no estaban entrenando, eso es una realidad, pero el miércoles ya sí. Tenemos que esperarnos al mejor Racing del año. Está muy ilusionado el equipo con repetir un partido como local como el de Ceuta del otro día".

Mensaje a la afición

"Como lo llevamos viviendo más semanas, me mantengo en la idea de que estas cosas hay que disfrutarlas. Uno tiene que intentar mantener la concentración de sus jugadores, pero no quita que todos estemos muy ilusionados. No son fáciles de vivir y tenemos que disfrutarlas. Hay motivos para eso, no vamos a estar bajando persianas. Tenemos muchas ganas. Decirle a la gente que venga a disfrutar del equipo y que no espere a que pase, sino que sea capaz de poner su granito de arena para que pase. Viviremos momentos de dificultad porque nos enfrentamos al mejor equipo de la competición, pero todos juntos somos muy fuertes. Hay que disfrutarlo".

La Rosaleda vivirá uno de sus gran ambientes en el Málaga CF - Racing. / Gregorio Marrero

Siempre con lesionados

"Aun teniendo muchísimas desgracias por lesión, algunas de larga duración, el equipo ha sido capaz de competir bien en casi todos los partidos. Nosotros hemos vivido lesiones todo el año. Por eso creo que es difícil hablar de un equipo de gala o no lesionados, nos faltan cuatro jugadores. Hemos normalizado que algunos, por el tiempo que llevan, no se cuenten, pero esa ha sido la tónica todo el año. Sí puede ser que sea el momento en el que menos nos falten del año. Uno de los méritos es haberse mantenido vivo a pesar de las bajas. Esa es la parte importante de nuestro equipo".

Centro del campo

"Todo es más fácil cuando hay mucho más. Juanpe lo hizo muy bien cuando no estuvo Dani. También ha ido entrando Ramón. Vivir una situación en la que prácticamente están todos para nosotros es muy ventajoso. Rafa lleva teniendo una participación crucial en lo que nos está pasando en las últimas jornadas, por eso no me gusta focalizar en tres. Hay una realidad y tenemos que afrontarla. Esa progresión en las cargas nos lleva también a tener medida para lo que vayamos a hacer con ellos. Probablemente, sea un disparate llevar a Dani y Ramón a 90 minutos, eso ya lo sabemos. Pero lo positivo es que ambos jugadores son capaces de estar preparados; antes no era posible y ahora te da muchas más posibilidades de las que hemos tenido jornadas atrás".

Plan de contingencia para frenar el ataque del Racing

"Sí, hemos trabajado mecanismos. Ellos tienen patrones muy claros y bien definidos que les hacen ser muy eficaces para conseguir goles. Tenemos que ser capaces de entenderlos y que se reproduzcan lo menos posible. La parte más importante tiene que estar en nosotros. Mientras la pelota la tenemos nosotros, sabemos que ellos no podrán atacarnos".

José Alberto López

"Creo que él hizo un gran trabajo aquí. Con Pablo, su segundo, sí que he mantenido mucha más conversación. Les tenemos mucha estima y cariño. Tuvieron una sensibilidad especial con todo lo que hacía el filial. Fueron unos grandes profesionales, a la vista está. A nadie le regalan cuatro temporadas en el mismo sitio si no estás haciendo un buen trabajo. A partir de ahí, nosotros queremos ganar el partido. Le daremos un fuerte abrazo cuando venga y le deseamos lo mejor".

José Alberto López, entrenador del Racing de Santander. / Real Racing Club

Javi Montero

"Hablé de él en la etapa en la que no jugaba, en la que estuvo jugando más partidos y volveré a hablar ahora que no está jugando como titular en los últimos encuentros. Es un gran profesional. Su semana ha sido muy buena. También fue muy buena su semana de Ceuta. Está entrenando a un gran nivel y probablemente el estar a ese buen nivel no le encuentre diferencia porque ya estaba haciendo cosas muy buenas. Mantener esa regularidad le ha dado la oportunidad de poder competir bien. Su profesionalidad es encomiable. Creo que es la vida del vestuario, lo estamos disfrutando todos mucho y él uno más. No te podría decir si hay más o menos diferencia porque la regularidad suya no te permite gestionar eso".

Gestionar la presión y los ciclos de tarjetas

"Por final se entiende lo último, no se puede entender lo antepenúltimo. Vamos a vivir el partido como lo hemos hecho siempre. El fútbol tiene que estar puesto en jugar bien. Tenemos que hacer más goles que el Racing si queremos jugar bien. Ese es nuestro objetivo. Vamos a centrarnos en no vivirlo como una final, sino en un partido en el que todo lo que hagamos tiene que estar puesto en meter más goles que el Racing.

Esta semana no tiene mucho sentido especular con tarjetas. El momento más delicado quizá es la semana que viene y, como es la siguiente, no queremos pensar en ella. Hay una realidad y es que, si tú terminas con cuatro tarjetas amarillas el último partido, sigues jugando partidos que puedan venir. Así que no tiene sentido irnos ahora con lo importante que puede ser el partido de Zaragoza. Si a alguno le sacan tarjeta será por un lance del juego, esperemos que no. En nuestro caso, tanto David como Joaquín, que son los que llevan cuatro tarjetas, es importante que puedan estar en Zaragoza si así los necesitamos".

Pensar estar aquí en noviembre

"Bueno, ese primer día dije que no nos íbamos a poner metas de resultados porque, si eran fáciles, podíamos relajarnos y, si eran difíciles, podríamos frustrarnos por no conseguirlas. No me lo podía imaginar porque solo veía el siguiente partido. En ese sentido sí que te puedo decir que ni mucho menos me lo imaginaba. Yo he tenido esa visión de la competición siempre.

Creo que es fundamental para sacar lo mejor de cada deportista centrarse solamente en objetivos cortoplacistas. Si lo miras ahora que ya ha pasado, ha tenido que ser un camino casi impoluto para conseguirlo. Un camino sencillamente espectacular para poder estar aquí. Felicitar a los jugadores y a todas las personas que han puesto su granito de arena. Vivir en una ciudad como la nuestra hace que todo sea más fácil".

¿La mala suerte de hacer recibimiento?

"No es un muro que haya que derribar porque es un muro que ya se cayó. Aquí se hizo un recibimiento el año que se asciende a Primera RFEF. Hubo un gran recibimiento y se ganaron partidos. Es un muro que para ellos se cayó hace tiempo".

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¿Pendientes durante la jornada unificada?

"Como hay posibilidades de todo, vamos a no especular con nada. Puede pasar absolutamente de todo: play off, no play off, cosas más bonitas… Las matemáticas dicen que puede pasar de todo. Así que vamos a centrarnos en lo nuestro y no estar pendientes de otros equipos. Va a ser una jornada en la que probablemente, cuando termine, en la que haya cosas que no sean determinantes para nosotros. Vamos a intentar mantenernos al margen para que lo que esté pasando no nos pueda afectar en la medida de lo posible".