La Rosaleda acoge ante el Racing un duelo directo por el pichichi de Segunda Divisón

La batalla por el pichichi de la LaLiga Hypermotion entra, al igual que la competición, en su momento decisivo. A falta de tan solo dos jornadas para el final de la fase regular, tres nombres sobresalen por encima del resto en la pelea por acabar como máximo goleador de la categoría, y el Málaga CF tiene muy buen representante: Sergio Arribas (UD Almería), con 24 goles; Andrés Martín (Racing), con 22; y Chupe, también con 22 tantos.

Chupe besando el escudo del Málaga CF. / Málaga CF

Duelo directo de goleadores en La Rosaleda

Precisamente, dos de esos grandes candidatos se verán las caras este domingo en La Rosaleda, donde el Málaga CF recibirá al Racing de Santander en la penúltima jornada del campeonato. Un duelo con muchísimo en juego a nivel colectivo y el mencionado aliciente individual.

El conjunto cántabro llega a la cita con la tranquilidad del deber cumplido. Ya ascendido matemáticamente a Primera División, el Racing busca ahora poner el broche de oro a una temporada espectacular conquistando el título de campeón de Segunda. Enfrente estará un Málaga que sigue inmerso en la pelea por los puestos altos de la tabla. El equipo dirigido por Funes continúa soñando con la segunda y última plaza de ascenso directo —que parece encaminada para el Dépor—, aunque el objetivo inmediato pasa por asegurar su presencia en el play off.

Para ello, el cuadro blanquiazul espera apoyarse en una Rosaleda que presentará un ambiente de auténticas grandes citas. En medio de toda esa tensión competitiva, que no dará tregua, también habrá espacio para un duelo paralelo: el del gol. Andrés Martín y Chupe protagonizarán su propio enfrentamiento directo. Dos de los grandes artilleros del campeonato.

En este sentido también se mirará a Gijón, donde el indálico Sergio Arribas tratará de defender su ventaja al frente de la clasificación de goleadores.

Chupe, acertado y eficaz

Y es que el delantero malaguista no solo presume de cifras, sino también de eficacia. Chupe es el tercer jugador de toda la categoría que menos minutos necesita para marcar un gol, solo por detrás de Villalibre (79' y 16 tantos en total) y Niño (111' y 11 goles). El atacante blanquiazul firma una diana cada 113 minutos, un dato que refleja el enorme impacto ofensivo que está teniendo esta temporada. Además, sus 22 goles han llegado en apenas 37 partidos, mientras que Andrés Martín ha necesitado 39 encuentros para alcanzar esa cifra y Sergio Arribas 40 para sus 24 aciertos.

Ocho dobletes esta temporada

El atacante malaguista llega, además, en uno de los momentos más dulces de la temporada. Con su último doblete en Ceuta ya suma ocho partidos firmando dos goles en un mismo encuentro, una estadística que habla por sí sola de su capacidad para decidir partidos. Todo ello, ha desembocado en su renovación hasta 2029 con el conjunto de Martiricos, consolidándose como una de las grandes referencias del proyecto.

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Importancia al grupo

Así, habrá este domingo una pelea apasionante por el pichichi que añadirá un punto más de emoción a una jornada decisiva que de ilusión y tensión va sobrada. Aunque, tanto en Málaga como en Santander y Almería, nadie pierde de vista lo verdaderamente importante: el colectivo.