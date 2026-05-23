LaLiga Hypermotion
Así será la jornada 41 de los rivales por el ascenso del Málaga CF
El conjunto blanquiazul busca sumar tres puntos cruciales ante el Racing de Santander, sin perder de vista los duelos, en la misma fecha y hora, de Dépor, Almería, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar
La jornada 41 de LaLiga Hypermotion se presenta como una cita absolutamente decisiva para el futuro del Málaga CF en la lucha por el ascenso. La penúltima fecha del campeonato arrancará y se cerrará el domingo 24 de mayo. Los partidos a los que se estará pendiente desde la Costa del Sol se jugarán de manera unificada ese mismo día a partir de las 18:30 horas.
Una plaza de ascenso directo y cuatro de promoción libres
Con solo asegurado matemáticamente el ascenso directo del Racing de Santander, el resto de la zona alta se mantiene en la pelea por la otra vacante a Primera División -con el Dépor a un paso de conseguirla- y las cuatro plazas que libran la batalla de promoción. Los gallegos, por su parte, podrían certificar su billete a la máxima categoría este domingo si vencen en Valladolid.
Clasificación de la zona noble
Por el momento, la tabla en la parte alta queda así: Racing de Santander (78), Deportivo de La Coruña (74), Almería (71), Málaga CF (69), Las Palmas (69), Castellón (66), Burgos (66), Eibar (64) y Córdoba (60).
Seis focos a tener en cuenta desde Málaga el domingo
Así, desde Martiricos, donde se estará luchando precisamente ante el Racing de José Alberto López, habrá especial atención a lo que ocurra, al mismo tiempo, en los compromisos de los rivales directos de los blanquiazules. Almería, Las Palmas, Castellón, Burgos, Eibar y Dépor.
Seis focos diferentes a los que se mirará de reojo mientras se están intentando sumar los tres puntos en La Rosaleda. Al menos así lo hará la afición, ya que Funes explicó en la rueda de prensa previa al choque su intención de "no estar pendientes de otros equipos para que lo que esté pasando no nos pueda afectar en la medida de lo posible".
Teniendo en cuenta que la hora de partida será la misma en todos los escenarios (18.30 horas) los enfrentamientos de este fin de semana son los siguientes: UD Las Palmas - Real Zaragoza, Málaga CF - Racing de Santander, Cultural Leonesa - Burgos CF, SD Huesca - CD Castellón, SD Eibar - Córdoba CF, Real Valladolid CF - RC Deportivo de La Coruña y Real Sporting - UD Almería.
A seguir soñando
Se presenta un domingo emocionante, como no podía ser de otra forma en la penúltima jornada de la "Hypertensiones". Desde Málaga el mensaje es claro: "Mientras haya posibilidades de todo, no vamos a hacer cuentas de nada", afirmó Funes. Una vez más, noventa minutos para seguir soñando.
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