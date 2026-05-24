Posibles alineaciones del Málaga CF - Racing de Santander en la jornada 41

Partidazo en La Rosaleda. Todas las espadas en alto para el Málaga CF - Racing de Santander de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion que puede valer este domingo, a partir de las 18.30 horas, certificar por lo pronto el play off de ascenso a Primera. Habrá que estar con un ojo en lo que haga el Deportivo de La Coruña, pero el cuerpo técnico boquerón puede volver a ponerlo todo sobre el campo sin bajas titulares.

Málaga CF

La buena noticia para Funes es que podría colocar a su once de referencia sobre el campo varios meses después. Las grandes novedades este domingo serán Murillo y Dotor tras cumplir sanción en Ceuta. A partir de ahí, no se esperan grandes revoluciones para salir al césped de Martiricos frente al Racing de Santander. Toda la carne en el asador para, como mínimo, certificar el play off.

Ha sido una semana positiva en la enfermería para los blanquiazules. Se ha recuperado Dani Sánchez, completando a ritmo normal toda la semana de entrenamientos. Se espera que Dorrio pueda volver a trabajar con el grupo para el inicio de las hipotéticas eliminatorias. A partir de ahí, además del extremo vasco, las bajas siguen siendo Juanpe, Luismi y Pastor (sin ficha).

Racing de Santander

Mientras tanto, el Racing de Santander estrena en La Rosaleda su condición de equipo de Primera División. Los de José Alberto López ascendieron la semana pasada y ahora buscan ser campeones de Segunda División -le sacan cuatro puntos al Dépor-. Para ello, tendrán que hacer frente al Málaga CF con las bajas del lesionado Guliashvili y el internacional Gustavo Puerta.

A partir de ahí, las dudas con el once son muchas. El exentrenador de Martiricos, ahora en el olimpo santanderino, ya dejó claro que viene a La Rosaleda a ganar, aunque... ¿con qué once jugadores? ¿Habrá rotaciones después de una semana atípica? La que parece segura es la presencia de Andrés Martín, competidor directo con Chupe y Sergio Arribas por el pichichi de Segunda División.