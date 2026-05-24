Funes: "En Zaragoza nos jugaremos el todo o nada"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, se mostró muy ilusionado con el empate cosechado ante un Racing "que es de Primera y que ha venido a Málaga a ser campeón". Sus pupilos se adelantaron, pudieron "matar el partido" al inicio de la segunda mitad y, después, ya con Íñigo Vicente sobre el césped, encajaron un empate que deja un sabor agridulce. "Hemos hecho un trabajo encomiable", relató el preparador granadino.

"Tenemos que estar de enhorabuena. Podría ocurrirnos que no nos jugábamos nada, como hay muchos equipos en este momento. y nosotros vamos a disfrutar de nuestro Málaga hasta la última jornada", expresó en sala de prensa. Abundó en que es "muy difícil poder estar aquí", sobre todo porque a doble partido los malaguistas tienen la diferencia de goles ganada a la mayoría de sus rivales.

"Me quedo con que hemos sido capaces en dos partidos de ser mejores que la mayoría de los posibles equipos del play off. Hemos demostrado ser mejores que Eibar, Burgos, Almería, Deportivo...", enumeró. En este sentido, el Málaga CF ha vuelto este domingo "a dejarse todo. Ahora sí podemos echarlos números, todos los que queramos", Y alegó que en Zaragoza se vivirá "el partido más importante de la temporada, en el que nos jugamos el todo o nada".

"Algo precioso"

Reconoció que toda la masa social malaguista debe estar contenta de lo que se ha vivido una vez más en la previa del choque ante el Racing: "Es algo precioso. Pero ya sabemos que la desilusión en estos casos si no ganas es inversamente proporcional. Pero tenemos que estar tranquilos. Vamos a llegar a esa última jornada con posibilidad de todo, ya no de ascenso directo. No obstante, hay muchas posiciones por repartir".

Como consejo para "los niños", como cariñosamente se refiere a la joven plantilla que en este momento tiene ante sí, y a la que en gran parte ha visto crecer como técnico durante más de un lustro en el filial malaguista, en esta situación "lo que sí es importante es visualizar los partidos con el nivel que presentan". Así intentó abstraerlos de que el Racing llegaría sin presión competitiva a La Rosaleda.

Por derecho

"Ellos casi han sacado el mejor partido que podían poner en el campo. No se han dejado llevar. Y ahora pasará lo mismo con el Zaragoza, que no se va a dejar ir, con la dificultad que ello conlleva", argumentó. Así puso el acento en que los maños han podido atar un punto frente a un rival tan potente como Las Palmas, también inmerso con el Málaga CF en la lucha por el play off.

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"Somos capaces de luchar en todos los contextos y sabemos de la dificultad de cada salida fuera. Sólo deseo que vivamos este momento, algo que quizás nadie podía imaginar hace poco. Siempre desde la tranquilidad, hay que vivir lo que resta con ilusión. Nos hemos ganado por derecho llegar a este momento. Y os digo que van a llegar momentos muy bonitos. Tenemos que tener la mesura. Y nuestros jugadores están preparados para conseguirlo", concluyó el propio Funes ante las preguntas de los periodistas.