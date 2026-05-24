Málaga CF 1-1 Racing: Adiós al ascenso directo... y el play off tendrá que ser en la última jornada

Lo que pudo ser... y no fue. Y pudo ser hasta el último segundo, cuando Rafa se retó con Ezkieta, pero el portero del Racing de Santander sacó una mano espectacular para dejar el empate en La Rosaleda (1-1). Al final, ni ascenso directo ni play off para el Málaga CF. Lo primero se lo llevó el Deportivo de La Coruña y lo segundo tendrá que ser en Zaragoza. Larrubia adelantó a los blanquiazules y Andrés Martín empató para los de Santander. Las cuentas siguen saliendo.

La buena noticia es que los de Funes siguen dependiendo de sí mismos. El Almería dio la sorpresa perdiendo contra el Sporting de Gijón (3-1) y Las Palmas empató frente al Zaragoza (1-1), mientras que Castellón, Burgos y Eibar sí que ganaron sus respectivos encuentros. Así las cosas, la clasificación queda: Almería (71), Málaga (70), Las Palmas (70) y Castellón (69) en puestos de play off, mientras que Burgos (69) y Eibar (67) aún optan a las eliminatorias.

Zarpazo de Larrubia

La fiesta no pudo ser completa después de un recibimiento espectacular. La Rosaleda tardó cuatro minutos en enloquecer por medio del '10'. Recogió el balón Dotor entre líneas, encontró la internada de Larrubia dentro del área y un derechazo al fondo de la red para poner el ansiado 1-0. Mucho antes de lo que cualquiera hubiese imaginado y un panorama que se antojaba muy ilusionante. Pero el Racing no se iba a quedar quieto, lo intentó dos veces Villalibre ante dos grandes respuestas de Alfonso.

En el otro lado, Ezkieta -una de las rotaciones de José Alberto- también frenaba una ventaja mayor. Fue demasiado generoso Chupe y le cedió un balón a Joaquín que el malagueño no aprovechó. Se comía el equipo blanquiazul a su rival en los primeros instantes del encuentro con mucho más ritmo, convicción y pegada. A partir del minuto 20, el Racing empezó a combinar muy cerca del área y a Peio Canales se le iba por muy poco.

A partir del minuto 20, el Málaga CF comenzó a ser menos el Málaga CF y el Racing fue más el Racing, empezando a controlar el tempo con su físico. Parecía un mundo sacar el balón desde atrás, los de Funes funcionaban casi a base de errores rivales. Empezó a aparecer también Andrés Martín con el pichichi entre ceja y ceja. Joaquín canalizaba muchas oportunidades, ahora al pecho de Ezkieta, tras robo de Dotor. Llegó justo de piernas el equipo al descanso, que ya sabía que el ascenso directo se alejaba con el 0-2 del Dépor ante el Valladolid.

Dominio del Racing

Tocaban 45 minutos más de sufrimiento, ya con Íñigo Vicente sobre el campo. En la primera, Einar le igualó una carrera a Villalibre para evitar el empate. En la segunda, fue el palo el que evitó el 2-0 en un disparo de Chupe que toda La Rosaleda cantaba prácticamente. En la tercera, Murillo sacaba un balón sobre la línea tras disparo de Manu Hernando. Justo después, Dotor encaraba solo y se la pasó a Joaquín, que no estaba tomando las mejores decisiones.

Movía Funes al equipo con el primer cambio -pactado en el minuto 60-: Ramón por Dani Lorenzo. De inmediato, Chupe tenía otra oportunidad que se le iba escorada. No encontraba ritmo el Málaga CF y necesita de esas 29.464 gargantas para seguir apretando porque el balón con peligro ya caía casi siempre del lado rival. Además, amarilla a Puga. Y en ese saque de Íñigo Vicente, pelota a la frontal del área para el gol de Andrés Martín (1-1).

Sin embargo, no fue el punto de inflexión esperado. El equipo de Funes se encadenaba a una sucesión de errores que no hacían más que darle más oportunidades a los rivales. Con la llegada de la pausa por hidratación, Funes daba entrada a Rafa Rodríguez y a Niño por Izan Merino y Dotor. A la primera del '21', derechazo que tuvo que sacar un defensa santanderino sobre la línea de gol.

Málaga CF vs Racing de Santander, en imágenes / Gregorio Marrero

A milímetros del triunfo

Ya con todo, en los últimos cinco minutos, triple cambio para acabar -el Racing había hecho uno más por conmoción cerebral, por lo que pasaban a seis-: Ochoa, Lobete y Dani Sánchez por Larrubia, Joaquín y Puga. Cinco minutos, no había más. Y el Málaga CF la tuvo y cómo la tuvo. Primero, entre Ochoa, Niño y Dani Sánchez se pelearon por un balón parado que se llevó el internacional por Irlanda sin éxito. En otro centro a la desesperada, Rafa consiguió el balón con un derechazo de primeras y apareció Ezkieta con una mano para impresionante para dejar el 1-1.

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Así que todo queda dispuesto para la última jornada, turno para viajar a Zaragoza, que comparecerá ante su gente ya descendido a Primera Federación. Son tres puntos y el Málaga CF depende de sí mismo para lograr el play off de ascenso a Primera.