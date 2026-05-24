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Málaga CF - Racing de Santander: Fútbol, fe y La Rosaleda para seguir entregados al sueño
El conjunto de Funes se mide al ya ascendido Racing de Santander con recibimiento, mosaico y ambiente de gala en el último partido de la fase regular en casa para aferrarse a cualquier posibilidad de ascenso
A La Rosaleda le quedan 90 minutos de temporada regular. Ojalá sean más (o no, si hay ascenso directo). Este domingo (18.30 horas), en una jornada 41 unificada de auténtica locura en LaLiga Hypermotion, el Málaga CF volverá a encontrarse con una de esas tardes que pueden marcar el rumbo de un club. Enfrente estará el líder, el ya ascendido Racing, campeón virtual de una categoría que no perdona y que, precisamente por eso, hace todavía más grande lo que está construyendo el equipo de Funes.
Porque si algo tiene este Málaga CF es fútbol, fe y una ilusión desatada que hace mucho tiempo no se respiraba en Martiricos. Seguramente desde aquellas noches de Champions que todavía sobreviven en la memoria colectiva del malaguismo. Este grupo ha conseguido que la ciudad vuelva a creer de verdad mostrando el mejor juego de Segunda División y firmando una racha que mete miedo: tres victorias consecutivas, remontadas incluidas, para llegar lanzado al momento decisivo del campeonato.
Todo abierto para el Málaga CF
A falta de dos jornadas, todo sigue abierto. Media docena de puntos por jugarse. Racing y Zaragoza en el camino. El Dépor parece tener encarrilado el otro ascenso directo. Mientras, seis equipos pelearán por cuatro plazas de play off y los de Funes dependen de sí mismos para sellar una de ellas.
Algo que parecía imposible hace ahora seis meses. Desde aquel Málaga CF-Mirandés en el que Funes debutó con el equipo vigésimo y rodeado de dudas, hasta que el ‘Funesbuque’ ha cambiado por completo el rumbo de la temporada y ha convertido a un grupo joven y valiente en uno de los proyectos más emocionantes del fútbol español.
Recuperación de efectivos
Además, el equipo vuelve a juntar piezas importantes para el tramo decisivo. Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor, Joaquín, Larrubia y Chupe, núcleo duro del once del lojeño, está de nuevo disponible al completo, quizá coincida sobre el césped por primera vez desde el pasado 21 de marzo en Cádiz. También Dani Sánchez ha dejado atrás sus molestias musculares y lleva toda la semana afinando en los entrenamientos.
Un Chupe en gracia
Especialmente simbólico será el papel de Chupe, que firmó esta semana su continuidad boquerona hasta 2029. Una de las grandes revelaciones de la categoría, autor ya de 22 goles en su primera temporada completa como profesional. El delantero comparte cifra con Andrés Martín, precisamente uno de los referentes ofensivos del Racing, en una pelea por el pichichi que añade todavía más atractivo al encuentro.
Bajas y reencuentro del Racing de Santander
Eso sí, el conjunto cántabro aterriza en Málaga con alguna baja. Guliashvili se perderá el final de temporada por una fractura de peroné y Gustavo Puerta se ha marchado con la selección colombiana para preparar el Mundial.
Reencuentro incluido. José Alberto López, vuelve a Martiricos con una realidad radicalmente distinta a la que vivió en su etapa como entrenador blanquiazul. Entonces salió entre pitos y tras un durísimo 0-5 en casa ante el Ibizia. Ahora regresa como el hombre que ha devuelto al Racing a Primera División 14 años después.
El malaguismo quiere creer
Pero si algo promete esta jornada es ambiente. Habrá recibimiento al equipo a las 16.30 horas. Además, el templo presentará uno de sus mejores llenos de los últimos años y habrá mosaico mientras suene el himno. La Rosaleda quiere empujar. El malaguismo creer. Y el Málaga CF llega preparado para una de esas tardes que pueden cambiarlo todo.
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