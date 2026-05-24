El Málaga CF presenta por sorpresa antes del partido contra el Racing la primera camiseta de la temporada 2026/27

Gran sorpresa en la previa del Málaga CF - Racing de Santander. Cuando aún está en juego la categoría en la que va a jugar el equipo blanquiazul la próxima temporada, el club de Martiricos ya piensa en la próxima temporada y ha desvelado este mismo domingo la nueva camiseta de la campaña 2026/27. La gran pregunta ahora es: ¿dónde la vestirán los de Funes, en Primera o en Segunda División?

La idea es que la afición la pueda vestir desde el partido contra el Racing. Por lo pronto, sol está disponible este domingo en la tienda oficial del estadio a partir de las 15.30 horas, además de en la tienda online. No será hasta el lunes cuando este disponible en calle Larios. Eso sí, solo en adulto, las tallas infantiles llegarán en los próximos días.

Explicación del club

Este es el comunicado del club en el que explica el nuevo diseño: "La nueva equipación presenta un diseño de inspiración clásica, con cuello y corte retro, aunque incorpora numerosos detalles novedosos. El más llamativo es la presencia de unas escamas de boquerón, símbolo inseparable de Málaga, de los malagueños y de los malaguistas. De este modo, la propia camiseta se convierte en un homenaje a la identidad de la ciudad.

Los acabados son de alta calidad. Tanto el escudo del club como el logotipo de hummel aparecen bordados, reforzando el carácter clásico y emocional de la prenda.

Asimismo, el tono azul principal está inspirado en el celeste del CD Málaga de la década de 1980, recuperando una de las tonalidades más reconocibles y representativas de la historia blanquiazul. Un guiño a la estética clásica ligada a la afición y a la memoria colectiva de la ciudad.

El Málaga CF incluye varias franjas verdes y moradas en su nueva primera camiseta. / Málaga CF

El otro homenaje a Málaga aparece en el cuello y en las mangas, con una doble franja verde y morada —colores de la bandera y el escudo malagueños—. El verde está presente en la manga derecha y el morado, en la izquierda.

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Cada decisión de diseño responde a un mismo objetivo: representar a Málaga a través de sus colores, su historia y sus símbolos, reforzando el sentimiento de pertenencia".