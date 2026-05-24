Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Racing

El Málaga CF se quedó con la miel en los labios frente al Racing de Santander. Todo parecía predispuesto a celebrar una tarde de gala, pero los de José Albertoo López acabaron amargando con Andrés Martín ese gol inicial de Larrubia (1-1). Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (8) Sacó muchos balones y de importantísimo calado algunos. El de Andrés Martín era imparable. Le falló esta vez el balón en largo. La impaciencia también le castigó para lanzar al Málaga CF a la contra sin éxito.

Puga (5) El gol del Racing viene de una falta suya a un rival que ya se había marchado, después de cruzarse por detrás. Se llevó la amarilla y un castigo mucho mayor. Perdió cada baile con Íñigo Vicente. Sin protagonismo en ataque.

Murillo (7) Sacó un balón sobre la línea de gol. Le busca demasiado poco el equipo para salir con el balón por su costado. Se mantuvo firme y sacó varias situaciones de provecho forzando faltas.

Einar Galilea (9) Recuperó el espíritu del Celta Fortuna. Ambiente similar y una versión implacable en el juego aéreo, al corte y en las conducciones progresivas. Le falta correr algún riesgo más para sacar el balón hacia delante y no ir tanto hacia atrás.

Rafita (6) Perdió el temple cuando más lo necesitaba el partido. Se adentró en una espiral de errores fruto de su juventud. Sacó un balón sobre la línea en los instantes decisivos. Terminó en la derecha porque proteger a Puga era más urgente.

Izan Merino (6) Contuvo al equipo como punto de equilibrio en momentos en los que el once inicial se partía en dos, con demasiados efectivos pensando en marcar gol.

Dani Lorenzo (7) 60 minutos, lo pactado para seguir cogiendo rodaje. Cuando tuvo el balón en sus pies, todo el mundo respiraba en paz. Se alternó en la base y también en la frontal. Hay que recuperarlo para que esté 90 minutos en Zaragoza.

Dotor (5) Partido muy desacertado con el balón. Le dio la asistencia a Larrubia en el gol del Málaga CF. A partir de ahí, cometió demasiados errores entregando la pelota sin fortuna. En la presión, demasiado solo por momentos.

Joaquín (4) Su peor partido en el último mes. Decidió casi siempre para donde no era: cuando le invitaban a tirar pasaba a regatear y al revés. Tuvo varias acciones con Chupe que hasta Ceuta acababan siempre en gol.

Larrubia (7) Gol y poco más. Puso a La Rosaleda en pie con un derechazo dentro del área en el minuto 4. Desborda con movimientos físicos, no por acciones con el balón. Un paso más hacia esa chispa decisiva previa a la lesión.

Chupe (6) Fue de los partidos en los que menos entró en contacto con el balón. A veces pecó de generoso y en otras de individualista. No le responde el respeto arbitral en las luchas cuerpo a cuerpo con los defensas rivales.

Suplentes

Ramón (4) Demasiado lento para el ritmo que necesitaba el partido contra el Racing. Perdió varios pases que dejaron al equipo expuesto, especialmente uno que no supo aprovechar Arana con un disparo lejano.

Rafa Rodríguez (6) Tuvo el gol de la victoria en su bota -lo anularon en un principio por fuera de juego-. El derechazo fue muy bueno, pero aún más la parada de Ezkieta. No tuvo el Málaga CF demasiado balón para que desplegara su físico.

Niño (6) Su primer contacto con el balón fue un derechazo que evitaron sobre la línea de gol. Tuvo una caída feísima de espaldas. Intentó buscar espacios a la espalda de la defensa rival sin suerte.

Lobete (2) Lo que hizo bien en Ceuta le salió mal este domingo. Llegó a destiempo en un cabezazo, perdió varios balones pidiendo falta... nada de nada. Simplemente, forzó un lanzamiento directo que se fue a la barrera.

Ochoa (5) Se peleó con Niño y Dani Sánchez por una falta que se fue a la barrera. Tuvo 10 minutos para dejar su señal en el campo y no pudo hacer nada.