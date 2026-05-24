LaLiga Hypermotion
Los partidos del Málaga CF, jornada a jornada: Alineaciones, estadísticas, crónicas, resúmenes... y la clasificación
Repaso a la trayectoria del Málaga en la LigaHypermotion, jornada a jornada
Un repaso a los partidos del Málaga CF esta temporada en LaLiga Hypermotion, con los resúmenes, las crónicas, las alineaciones y estadísticas, las fotos y las ruedas de prensa de cada jornada; sin olvidar la clasificación.
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